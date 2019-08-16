Процент на букву Z

Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты. Соответствующие поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) подготовлены Минтрансом. Агенты по продаже билетов опасаются, что изменения приведут к росту цены билетов, доработки документа требует и Ростуризм. В самой ТКП утверждают, что ZZ-такса уже 20 лет взимается при продаже билета и ее легализация не приведет к его удорожанию.

ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП) пытается легализовать таксу ZZ, включаемую в цену авиабилета при его приобретении через систему взаиморасчетов ТКП, рассказали источники “Ъ” на рынке. Информацию подтвердили в ТКП. Для изменения юридического статуса таксы Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП). В Минтрансе от комментариев отказались, однако источник на рынке, знакомый с ходом разработки документа, рассказал “Ъ”, что формулировала поправки ТКП, а в самом министерстве опасаются, что их принятие может привести к росту цены билетов.

ТКП создавалась в 1990-х годах авиакомпаниями как структура, ведающая взаиморасчетами между ними. На данный момент, по данным базы СПАРК, 73% ТКП принадлежат трем структурам, которые контролирует семья экс-гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова (скончался в 2015 году) и его партнер Сулейман Ибрагимов. Сегодня авиакомпании могут проводить взаиморасчеты через российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (в ней работает ТКП) и через иностранную BSP, созданную IATA. В 2018 году через ТКП прошло около 16% трансакций. Российской системой взаиморасчетов пользуются преимущественно региональные авиакомпании Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа», «Северсталь», «Ижавиа», «Красавиа». Из крупных перевозчиков услугами ТКП пользуется только Utair.

Через таксу ZZ ТКП взимает плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете — он отличается кодировкой от электронного билета авиакомпаний. При покупке билета через консолидатора (агента) он направляет всю сумму авиакомпании, которая в свою очередь отчисляет сумму таксы ТКП. Такса ZZ составляет 185 руб.

В ФАП-82, регламентирующих общие правила перевозки, Минтранс дополняет определение «провозная плата» словами «стоимость перевозки».

Теперь за перевозку авиакомпания и ее агент смогут взимать не только провозную плату, в которую включаются расходы на предоставление услуги перевозки, но и ее стоимость.

В ФАП-155, регламентирующих тарифообразование, Минтранс предлагает исключить из пассажирского тарифа расходы перевозчика на оформление собственных перевозочных документов и расходы организаций, обеспечивающих взаиморасчеты, за выполнение ими переданных авиакомпанией обязанностей по удостоверению договоров перевозки электронными билетами. Электронные билеты организация (ТКП) выпускает по договору с перевозчиком.

В мае Ростуризм направил в Минтранс заключение, в котором говорит, что в документе не прописано определение стоимости перевозки. «Исключение из пассажирского тарифа предлагаемых расходов может повлечь взимание с туристов дополнительных сборов, включаемых в стоимость туристического продукта. Кроме того, из текста проекта приказа не ясна возможность или невозможность отнесения данных расходов к фактически понесенным расходам, которые туроператор вправе удержать при расторжении договора о реализации турпродукта по инициативе заказчика»,— говорится в письме Ростуризма.

В ТКП “Ъ” сообщили, что коррекция формулировок касательно взимания ZZ-таксы никак не отразится на стоимости билетов, так как такса уже включена в итоговую цену билета при его приобретении через систему бронирования. «Такса вводилась исключительно по решению перевозчиков и учтена в ценообразовании»,— добавили в ТКП.

В одной из компаний-консолидаторов билетов, продающих в интернете билеты различных авиакомпаний, “Ъ” сказали, что легализация ZZ-таксы может привести к повышению тарифов авиакомпаний на бюджетных направлениях на 8–10%. В другой компании считают, что сбор таксы создает неравные рыночные условия и ограничивает конкуренцию на агентском рынке.

Глава Infomost Борис Рыбак не видит угрозы увеличения цены билетов после публикации поправок. Он считает, что ТКП при необходимости увеличить таксу повысила бы ее в рабочем порядке, уведомив авиакомпании, пользующиеся ее услугами.

Герман Костринский, Александра Мерцалова