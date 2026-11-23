Премьер Армении опубликовал проект новой Конституции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции республики. Документ размещен на специально созданном для этого сайте.
«Рад представить проект новой Конституции Армении... Сайт разработан таким образом, чтобы каждому гражданину было максимально удобно ознакомиться с проектом новой Конституции и внести свои предложения»,— написал господин Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
В преамбуле проекта Конституции не упоминается Декларация независимости республики от 23 августа 1990 года. В этой декларации была отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года. Исключение ссылки на декларацию из Конституции Армении было одним из требований Азербайджана для подписания мирного соглашения. Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана в 2023 году. Он настаивал, что изменение конституции не связано с требованиями Баку, но продиктовано геополитическими изменениями.