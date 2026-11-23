В преамбуле проекта Конституции не упоминается Декларация независимости республики от 23 августа 1990 года. В этой декларации была отсылка к совместному постановлению Армянской СССР и Нагорного Карабаха «О воссоединении» 1989 года. Исключение ссылки на декларацию из Конституции Армении было одним из требований Азербайджана для подписания мирного соглашения. Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана в 2023 году. Он настаивал, что изменение конституции не связано с требованиями Баку, но продиктовано геополитическими изменениями.