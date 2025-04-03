Нарколог: «сухой закон» может дать позитивный эффект спустя десятилетия

Полный запрет на продажу алкоголя может привести к тому, что население начнет употреблять другие доступные психоактивные вещества, рассказал в интервью «Ъ» психиатр-нарколог, главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин. При этом, по его мнению, такая мера может показать свою эффективность в долгосрочной перспективе, спустя десятилетия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин

Фото: из личного архива Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Роса» Вячеслав Филашихин

Фото: из личного архива

Господин Филашихин напомнил об антиалкогольной кампании, которая проводилась в СССР в 1980-х годах. «Ее негативные последствия у всех на слуху: вырубали виноградники, распространилось самогоноварение, отравления суррогатами. Но специалисты отмечали и снижение числа алкогольных психозов, улучшение демографической ситуации, уменьшение преступности»,— говорит врач.

По мнению нарколога, все популярные меры, обычно принимаемые властями для снижения потребления алкоголя населением, так или иначе эффективны. Тем не менее в отношении тех граждан, у которых уже развился алкоголизм, «сухие законы» не действуют. Этих людей уже нужно «спасать» медикам. Важны также работа с близкими, увеличение доступности помощи, борьба со стигматизацией, считает он.

Как ограничения на продажу спиртного сказываются на рознице — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».

Виктория Колганова