«Масштабные и необратимые последствия для региона и мира»

В МИД России назвали неприемлемыми звучащие извне угрозы осуществить бомбардировки ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, такие удары «неизбежно приведут к масштабным и необратимым радиологическим последствиям для всего Ближневосточного региона, да и мира в целом». Москва выступает за дипломатическое решение конфликта между Ираном и западными странами и готова оказать в этом посреднические услуги.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вид зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Использование противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования незаконно и недопустимо,— заявила Мария Захарова в ходе брифинга 3 апреля.— Звучащие извне угрозы осуществить, например, бомбардировки ядерной энергетической инфраструктуры Ирана, которые неизбежно приведут к масштабным и необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям для всего Ближневосточного региона, да и мира в целом,— они просто неприемлемы».

В последние недели обстановка вокруг Ирана заметно накалилась. Президент США Дональд Трамп в марте направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, призвав его в течение двух месяцев заключить новую сделку по урегулированию иранской ядерной проблемы. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров с США, выразив готовность обсуждать эту тематику при помощи посредников.

В дальнейшем Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать, на что Иран пообещал дать соответствующий ответ.

На днях Пентагон сообщил о переброске на Ближний Восток очередной авианосной группировки. Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла посетил Израиль, где провел оперативные консультации по Ирану. Западные и израильские СМИ со ссылкой на источники пишут о возможном ударе США по иранским объектам, который якобы неминуем, если Тегеран не согласится напрямую обсуждать свою ядерную программу с Вашингтоном. Развитие событий по этому сценарию не исключил и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Ситуация вокруг Ирана начала обостряться после того, как президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел свою страну из Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россией, США, Китаем, Великобританией, Францией и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана международных и односторонних санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. Однако Дональд Трамп решил, что это соглашение невыгодно США, вышел из сделки и вновь ввел против Ирана односторонние санкции. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана, что, по оценкам некоторых западных экспертов, дает ему возможность в сжатые сроки создать ядерное оружие.

У оставшихся в СВПД западных стран (Великобритании, Франции и ФРГ) по условиям сделки есть возможность до 18 октября задействовать специальный механизм, позволяющий вновь ввести в отношении Ирана и санкции Совбеза ООН (то есть не только односторонние, как уже ввели США, но и международные, действовавшие до 2015 года). Если европейцы пойдут на это, Иран грозится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И тогда может посыпаться весь режим нераспространения ядерного оружия, поскольку за Ираном могут последовать другие страны.

Власти РФ все последние годы пытались содействовать восстановлению иранской ядерной сделки, однако из-за острого конфликта между ее западными участниками и Тегераном сделать это не удалось. Тем не менее в МИД РФ по-прежнему настаивают: проблему можно решить только дипломатическим путем. «Мы придерживаемся курса на поиск жизнеспособных, устойчивых переговорных решений, которые позволят устранить западные предубеждения и недопонимание в отношении иранской ядерной программы при должном учете законных интересов Тегерана на мирное использование атомной энергии, что вытекает из участия Ирана в ДНЯО»,— заявила в четверг Мария Захарова.

Россия, как отметили на Смоленской площади, готова стать посредником между США и Ираном по ядерной программе.

Об этом заявил в тот же день, 3 апреля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться,— сказал он в интервью журналу “Международная жизнь”.— Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован».

Елена Черненко