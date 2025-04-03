Замглавы МИДа Рябков: Россия готова помочь Ирану и США договориться
Россия готова стать посредником между США и Ираном по ядерной программе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что попытаться договориться нужно сейчас, «пока поезд не ушел».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться,— сказал господин Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".— Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован».
Вчера, 2 апреля, Сергей Рябков провел переговоры с замглавы иранского МИДа Маджидом Тахт-Раванчи. По итогам встречи МИД РФ выпустил заявление, в котором назвал «неприемлемыми» угрозы внешних сил осуществить бомбардировки ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве сделали акцент на необходимости продолжать поиск «жизнеспособных, устойчивых переговорных решений».
Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.
В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».