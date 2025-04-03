Замглавы МИДа Рябков: Россия готова помочь Ирану и США договориться

Россия готова стать посредником между США и Ираном по ядерной программе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что попытаться договориться нужно сейчас, «пока поезд не ушел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться,— сказал господин Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".— Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован».

Вчера, 2 апреля, Сергей Рябков провел переговоры с замглавы иранского МИДа Маджидом Тахт-Раванчи. По итогам встречи МИД РФ выпустил заявление, в котором назвал «неприемлемыми» угрозы внешних сил осуществить бомбардировки ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве сделали акцент на необходимости продолжать поиск «жизнеспособных, устойчивых переговорных решений».

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».

Анастасия Домбицкая