МИД Франции заявил о риске военного столкновения из-за ядерной программы Ирана

В случае провала переговоров США и Ирана по ядерной программе Исламской Республики угроза военного столкновения будет «практически неизбежна», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По его словам, это приведет к серьезной дистабилизации в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Ноэль Барро

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Жан-Ноэль Барро

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Наша приоритетная задача — достичь соглашения, которое наложит долгосрочные и поддающиеся проверке ограничения на ядерную программу Ирана»,— сказал глава МИДа на заседании парламентского комитета по иностранным делам (трансляция велась на YouTube-канале Национального собрания).

По словам господина Барро, окно возможностей для достижения соглашения узкое, так как осталось всего несколько месяцев до истечения срока действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Министр подчеркнул, что Франция выступает против появления ядерного оружия у Ирана.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании диалога по иранской ядерной программе. СВПД был заключен между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».