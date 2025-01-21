Тегеран указал на выход

На фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом иранские власти вновь заявили о готовности к переговорам по своей ядерной программе. В Тегеране надеются на прогресс в вопросе о снятии введенных в отношении Ирана западными странами санкций. Если же США и их европейские партнеры, наоборот, пойдут по пути ужесточения своих рестрикций, а также задействуют специальный механизм, позволяющий вновь ввести в отношении страны жесткие санкции Совбеза ООН, Тегеран грозится выйти из ключевого соглашения в сфере международной безопасности — Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вопрос, видимо, так или иначе решится до 18 октября этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi / AP Фото: Vahid Salemi / AP

С началом второго президентского срока Дональда Трампа вновь встал вопрос о будущем международных договоренностей по иранской ядерной программе, известных как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Напомним, именно Дональд Трамп в 2018 году вывел США из этого прорывного соглашения, сочтя, что оно невыгодно его стране. В ответ на действия США Иран за прошедшие с тех пор годы значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана, что, по оценкам некоторых западных экспертов, дает ему возможность в сжатые сроки создать ядерное оружие.

При этом в Тегеране говорят о сугубо мирном характере своих наработок и демонстрируют открытость к переговорам.

«Мы всегда готовы к этому (переговорам.— “Ъ”). И если другие стороны также готовы, то мы считаем, что переговоры состоятся и приведут к результату»,— заявил во вторник журналистам заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади (цитата по «Интерфаксу»). «Самый разумный способ — это начать переговоры о снятии санкций. Это правильный путь»,— отметил иранский дипломат.

Насколько заинтересована в таком диалоге новая американская администрация, пока не очень ясно. В ходе слушаний в сенате Марко Рубио (утвержденный впоследствии на пост госсекретаря США) дал понять: Вашингтон будет готов к переговорам с Тегераном, но с позиции силы. «Я считаю, что мы должны быть открыты к любым договоренностям, которые позволят нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе, но при этом мы должны быть дальновидны. Любые уступки, которые мы сделаем иранскому режиму, они (иранцы.— “Ъ”) будут использовать, как это уже было в прошлом, для наращивания своего военного потенциала и для того, чтобы попытаться возобновить спонсирование "Хезболлы" и других связанных с ней организаций, потому что они стремятся стать доминирующей региональной державой»,— заявил он. По его оценке, из-за последних событий в регионе и последствий западных санкций «Иран и его режим сейчас ослаблены как, может быть, никогда ранее» и это «окно возможностей» Вашингтону следует использовать для того, чтобы гарантировать, что Тегеран «ни при каких обстоятельствах» не обретет ядерное оружие и не будет угрожать США и Израилю.

О готовности смягчить или снять введенные в отношении Ирана после 2018 года односторонние американские санкции Марко Рубио не сказал.

Более того, он напомнил, что у европейских стран, остающихся участниками СВПД (Великобритания, Франция и ФРГ), в случае несоблюдения Тегераном условий ядерной сделки есть возможность до 18 октября этого года запустить процедуру автоматического восстановления санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана через так называемый механизм отката (snapback). После 18 октября, когда истечет срок действия резолюции, принятой в 2015 году в поддержку СВПД, вернуть международные санкции в отношении Ирана будет уже фактически невозможно, поскольку их смогут заблокировать Россия и Китай. Судя по выступлению Марко Рубио, в Вашингтоне полагают, что угроза возвращения санкций Совбеза ООН — эффективный инструмент давления на Тегеран и что его нужно задействовать, пока это возможно.

СВПД был согласован в июле 2015 года Ираном и шестью международными посредниками (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). В рамках этой сделки Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие с него международных и односторонних санкций. Предполагалось, что у него будет не более 300 кг урана, обогащенного максимум на 3,67%, что достаточно для мирных целей. Однако в 2018 году США по решению Дональда Трампа вышли из СВПД, вернув санкции в отношении Ирана. Выждав год, Тегеран начал отказываться от ряда обязательств в рамках СВПД, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. Весной 2021 года, после того как Белый дом занял Джо Байден, стороны начали переговоры по восстановлению сделки. Однако к осени 2022 года процесс оказался фактически парализован.

В прошлом году гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал СВПД «пустой оболочкой», «соглашением, которое никто не соблюдает». Во вторник он заявил о намерении в скором времени обсудить иранскую ядерную программу с администрацией Трампа. По мнению Рафаэля Гросси, США остаются незаменимым игроком в вопросе урегулирования этой проблемы. «Нужно определиться, как быть с этим (иранской ядерной программой.— “Ъ”). Исключая, разумеется, войну, мы не хотим новых войн, президент Трамп сказал об этом»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Американские и израильские СМИ при этом со ссылкой на источники сообщают, что, вопреки миролюбивым заявлениям 47-го президента, в новой администрации США вполне допускают удары по ядерным объектам Ирана, чему весьма рады в Израиле.

Эта тема якобы станет ключевой на встрече Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которая ожидается в ближайшее время.

Иранские власти уже пригрозили «решительным ответом» на любые подобные действия. При этом Иран, по данным СМИ, также предупредил остающиеся в СВПД европейские страны о жестком ответе и на попытку запустить процедуру snapback. В МИД Ирана дали понять, что речь может идти в том числе о выходе страны из ДНЯО. «Если этот рычаг (snapback.— “Ъ”) будет использован для оказания давления на Иран, наш ответ будет сопоставим — по сути, не останется никаких причин для того, чтобы Иран оставался в определенных соглашениях»,— заявил журналистам представитель иранского МИДа Исмаил Багаи.

Власти РФ полагают, что мяч сейчас на стороне Вашингтона.

«Пока неясно, какова будет позиция США, признают ли они, что выход из СВПД и навязывание кампании "максимального давления" привели к результатам, прямо противоположным тем, на которые рассчитывали США. Посмотрим, готов ли Белый дом искать политическое решение и разумный баланс интересов, без чего невозможно было бы ожидать положительного результата. Вероятно, можно ожидать, что ситуация прояснится через два-три месяца»,— отметил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете Tehran Times.

Между тем директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в беседе с “Ъ” отметил, что не видит сигналов, которые бы говорили о готовности новой администрации США к серьезному и равноправному диалогу с Ираном, а тем более глубоким компромиссам в рамках такого диалога. «Заявления членов новой администрации США по Ирану и иранской ядерной программе, сделанные к настоящему времени, в том числе до вступления Дональда Трампа в должность, вряд ли можно рассматривать в качестве основы для конструктивных и продуктивных переговоров. Скорее можно говорить о высокой вероятности реализации противоположного сценария развития событий — усиления давления на Иран в первые месяцы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом,— заявил он “Ъ”.— Есть риск, что новая администрация захочет воспользоваться недавними событиями на Ближнем Востоке и кажущейся из Вашингтона слабостью Ирана и будет выдвигать требования далеко за пределами того, на что будет готов пойти Тегеран».

По словам собеседника “Ъ”, в этих условиях вполне вероятна попытка европейских стран при поддержке США использовать механизм snapback в рамках СВПД для восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана, что может лишь усугубить кризис и подтолкнуть Иран к выходу из ДНЯО. «Представляется, что такое развитие событий не отвечает долгосрочным интересам нашей страны в том числе, так как оно способно спровоцировать пересмотр ядерной политики соседями Ирана, например, такими странами, как Турция и Саудовская Аравия»,— отметил Антон Хлопков.

Елена Черненко