Мир с Ираном остался на бумаге

Эмираты передали Ирану послание президента США Дональда Трампа с призывом начать переговоры по новой ядерной сделке. Как пояснил на днях глава Белого дома, потенциальное соглашение по своему эффекту должно быть равнозначно военной победе. Но высшее руководство Исламской Республики в последних публичных выступлениях категорически отвергает саму идею прямого диалога с Вашингтоном. Главный адресат послания господина Трампа иранский верховный лидер Али Хаменеи накануне заметил: переговоры с США не приведут к результату — они могут только углубить санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи на встрече со студентами в Тегеране

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи на встрече со студентами в Тегеране

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что послание Дональда Трампа, посвященное ядерным переговорам, получено. Его доставил в Тегеран советник президента ОАЭ по внешней политике Анвар Гаргаш. Аравийское государство, которое в последние годы пытается выстроить сбалансированные отношения со своим соседом по Персидскому заливу, в свою очередь, получило письмо от спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, уточнил источник портала Axios.

Комментируя инициативу США, господин Арагчи заметил, что у его страны давно есть «продуманная стратегия» — диалог через посредников и сохранение контактов с «евротройкой» (Великобритания, Франция и Германия).

«Если мы начнем (прямые.— “Ъ”) переговоры в условиях, когда другая сторона ведет политику максимального давления, то выступим с заведомо слабых позиций и не добьемся никаких результатов»,— пояснил глава МИД Ирана. Он подчеркнул: дело не в упорстве или максимализме, а «в профессиональном подходе».

В выходные господин Трамп пояснил, что в послании к верховному лидеру Ирана выразил надежду на то, что тот открыт к переговорам. «Есть два подхода в отношении Ирана — военный и заключение сделки,— рассказал Fox News глава Белого дома.— Я бы предпочел сделку… Мы можем заключить сделку, которая будет так же хороша, как военная победа. Но время для этого уже выходит». В другом выступлении американский лидер отметил, что США «дошли до последних штрихов в отношениях с Ираном». «Что-то произойдет очень скоро»,— пообещал он.

О содержании соглашения, которое продвигает в последнее время Белый дом, известно крайне мало.

Но, как проинформировал в недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, «есть некоторые признаки» того, что американская сторона стремится к сделке, которая бы «сопровождалась политическими условиями». В их числе, пояснил глава российской дипломатии,— «проверки, подтверждающие, что он (Иран.— “Ъ”) не поддерживает группировки в Ираке, Ливане, Сирии и где-либо еще». «Не думаю, что такой вариант сработает»,— добавил господин Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва со своей стороны выступает за возобновление того формата, который был предусмотрен первоначальной ядерной сделкой 2015 года — Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Это договор, который был заключен между Ираном и «шестеркой» посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия).

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что СВПД технически устарел и необходима новая сделка.

Недавно агентство зафиксировало, что за последний квартал Исламская Республика почти наполовину увеличила свои запасы урана, обогащенного до 60% — уровня, близкого к оружейному (90%). Как заявили Совету управляющих МАГАТЭ представители «евротройки», теперь иранские запасы ядерного материала «примерно в 40 раз превышают лимит, который Иран обязался соблюдать в рамках СВПД».

Иранские разработки были основной темой закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в среду. Как заявил участникам консультаций постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, темп обогащения, который задала Исламская Республика, нарушает только условия СВПД, однако действие этого документа, по словам господина Иравани, давно подорвано господином Трампом. Тот во время первого срока в одностороннем порядке инициировал выход Вашингтона из договоренностей, предполагавших ослабление санкционного давления на Иран в обмен на ограничение его ядерной программы.

Иранские власти регулярно напоминают, что не согласятся на переговоры в условиях максимального давления, которое практикует администрация господина Трампа.

«Заявление президента США о готовности к переговорам является обманом мирового общественного мнения,— подчеркнул накануне аятолла Хаменеи.— Если мы знаем, что они не соблюдают переговорные условия, в таких переговорах нет необходимости». Верховный лидер Ирана уверен: диалог вряд ли приведет к снятию санкций с его страны — он может только усилить санкционное давление.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан недавно выразился более эмоционально: «Для нас неприемлемо, чтобы они (американцы.— “Ъ”) отдавали приказы и угрожали. Я даже не буду вести с вами переговоры. Делайте что хотите».

Обсуждать чувствительные вопросы Тегеран готов пока только в кругу дружественных стран. В пятницу, 14 марта Китай примет трехстороннюю встречу с участием России и Ирана. Переговоры, которые пройдут на уровне заместителей глав МИДов этих стран, будут посвящены ядерной проблематике. Пекин надеется, что стороны еще могут воспользоваться временем, оставшимся до октября, когда истечет срок действия резолюции СБ ООН в поддержку СВПД, сообщил постпред КНР при ООН Фу Цун. По его словам, сделка должна быть новой, но сохраняющей положения СВПД.

Отдельно китайский дипломат подчеркнул: политика давления «на определенную страну не приведет к достижению цели». США же убеждены в другом. В понедельник американский министр энергетики Крис Райт выразил мнение, что своими санкциями против Ирана господин Трамп «стремится положить конец хаосу и установить мир во всем мире».

Нил Кербелов