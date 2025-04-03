Вэнс: Маск останется советником Трампа

Предприниматель Илон Маск останется советником президента США Дональда Трампа, даже если покинет пост главы Департамента эффективности госуправления (DOGE). Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Накануне СМИ сообщили об уходе господина Маска с госслужбы к концу мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Rourke / AP Фото: Matt Rourke / AP

«У DOGE много работы, и да, эта работа будет продолжаться и после ухода Илона. Но, по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента»,— сказал Джей Ди Вэнс в интервью Fox News (цитата по Reuters).

Илон Маск работает в администрации Дональда Трампа в качестве специального госслужащего. Срок их работы ограничен — не более 130 дней в год. В случае с Илоном Маском этот период истечет к концу мая. Источники Politico и ABC 2 апреля сообщили, что Дональд Трамп решил не обходить временное ограничение, а предприниматель покинет госслужбу в ближайшее время.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вскоре заявила, что Илон Маск уйдет, «когда его невероятная работа в DOGE будет выполнена». Сам он назвал публикации СМИ фейковыми. При этом еще на прошлой неделе он говорил, что к завершению его полномочий большая часть работы DOGE по сокращению госраходов будет выполнена.

О возможных причинах грядущего ухода Маска с госслужбы — в материале «Ъ» «Илону Маску подошло время прощаться».

Лусине Баласян