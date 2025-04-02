Politico: Трамп сообщил окружению об уходе Маска с госслужбы в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сообщил ближайшему окружению, что предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности госуправления, покинет государственную службу в ближайшее время. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По данным газеты, президент и господин Маск решили, что последнему стоит вернуться к своему бизнесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters Илон Маск

Фото: Nathan Howard / Reuters

Илон Маск работает в администрации Дональда Трампа в качестве «специального госслужащего». Этот статус предполагает кратковременное выполнение тех или иных задач, как правило, для предоставления экспертизы. Срок их работы ограничен — не более 130 дней в год. В случае с Илоном Маском этот период истечет к концу мая — началу июня. При этом, как отмечает Politico, чиновники Белого дома ожидали, что Дональд Трамп попытается найти способ обойти временное ограничение.

Как отмечают собеседники Politico, Дональд Трамп «по-прежнему доволен» работой Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности госуправления — нового подразделения в правительстве США, нацеленного на сокращение госрасходов. Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что бизнесмен скорее всего сохранит «роль неофициального советника» и время от времени будет появляться в Белом доме.

На прошлой неделе Илона Маска спросили, будет ли он готов уйти после 130 дней работы. Он ответил, что к тому моменту «большая часть работы, необходимая для сокращения дефицита на $1 трлн» будет выполнена. Дональд Трамп накануне сказал журналистам, что в какой-то момент предприниматель захочет вернуться к своему бизнесу, хотя сам президент хотел бы видеть его на госслужбе «как можно дольше».

Лусине Баласян