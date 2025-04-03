Илону Маску подошло время прощаться

Самый богатый человек мира, Илон Маск, покинет правительство США в конце мая, подтвердили в Белом доме. При этом трактовка причин этого у всех разная. Официальные лица заверяют, что так и было задумано с самого начала. А вот источники американских изданий утверждают, что в администрации сначала хотели, чтобы бизнесмен задержался подольше, но передумали, устав от непредсказуемости господина Маска. Последней каплей стал провал усилий миллиардера в получении республиканцами контроля над Верховным судом в штате Висконсин, что может косвенно повлиять на расстановку сил в Конгрессе США и привести к потере республиканцами Палаты представителей в 2026 году. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters Илон Маск

Фото: Vincent Alban / Reuters

Президент Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению и членам своего кабинета, что миллиардер Илон Маск в ближайшие недели покинет свой пост в правительстве и вернется к своему бизнесу, возможно, оставшись президентским советником, сообщили 2 апреля сразу несколько американских СМИ, первым из которых было Politico.

По данным издания, это отнюдь не означает, что между бизнесменом и главой государства пробежала черная кошка.

Дональд Трамп доволен господином Маском и возглавляемым им Департаментом эффективности правительства (DOGE), но в последние дни оба пришли к единому мнению, что миллиардеру настала пора покинуть правительство, ссылается издание на три источника, близких к администрации.

Собеседники ABC News на условиях анонимности подтвердили эту информацию, уточнив, что срок полномочий Илона Маска в правительстве в качестве «специального государственного служащего» истекает в мае. Это связано с тем, что по закону такой категории сотрудников разрешено работать на федеральное правительство «не более 130 дней в течение 365-дневного периода». Таким образом, 130-дневный срок господина Маска, начавшийся в день инаугурации президента 20 января, истекает 30 мая.

При этом, как утверждает телеканал, ходили настойчивые слухи, что Белый дом может предпринять шаги, чтобы каким-то образом продлить пребывание бизнесмена на госслужбе на подольше.

Слухи о том, что Илон Маск уйдет согласно первоначальному плану, совпали с неутешительным результатом выборов в Верховный суд в Висконсине.

На этой неделе демократы сумели сохранить большинство в высшей судебной инстанции этого штата. А все шишки за проигрыш в Висконсине республиканцев полетели именно на миллиардера. И неспроста. Как пояснял миллиардер в эфире FoxNews, выборы в Верховный суд штата критичны, поскольку их итог «определит, будут ли перерисованы округа в Висконсине. Они (демократы.— “Ъ”) пытаются так перекроить округа, чтобы убрать два республиканских кресла». Сейчас в Палате представителей хрупкое республиканское большинство, и, если контроль над ней республиканцами в 2026 году будет потерян, это может помешать проведению реформ нового кабмина, сгущал краски Илон Маск.

При этом бизнесмен пытался предотвратить попадание контроля над судом в руки демократов не только словами, но и деньгами. По данным отслеживающей рекламу компании Adimpact, на политическую рекламу в рамках этой гонки были потрачены рекордные для штата $70 млн, включая $20 млн от группы, аффилированной с Илоном Маском. За это демпартия обвиняла его в нечестности и подкупе избирателей.

«Трамп поддерживал все, что делал Маск. Он поддерживал его во всех отношениях. Но эти выборы могут стать началом медленного развода между ними двумя»,— отметил директор Центра исследований выборов при Университете Висконсина Барри Берден в беседе с Washington Post.

В свою очередь, источники Politico утверждают, что грядущий уход Илона Маска стал результатом накопившегося у близкого круга Дональда Трампа разочарования непредсказуемостью и неуправляемостью бизнесмена, который теперь «все больше рассматривается как политическая обуза».

К примеру, миллиардер нередко приводил администрацию «в ярость неожиданными и неуместными постами в соцсети X» о реформировании правительства.

Пресса также широко обсуждала как минимум одну громкую стычку между Илоном Маском и главой Госдепартамента Марко Рубио, которого первый якобы обвинил в недостаточном сокращении персонала в подконтрольном ему ведомстве.

Но динамика противостояния чиновников и бизнесмена при этом резко обострилась именно 1 апреля, когда консервативный судья, которого Илон Маск открыто поддержал, проиграл выборы на место в Верховном суде Висконсина.

Все это, по словам собеседников Politico, говорит о том, что по сравнению с прошлым месяцем, когда должностные лица Белого дома и союзники предсказывали, что миллиардер останется в правительстве чуть ли не навсегда, сейчас случился «резкий сдвиг в отношениях Трампа и Маска».

Впрочем, один высокопоставленный чиновник администрации уверен: Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой призвал не «обманывать себя», считая, что вскоре Илон Маск полностью выпадет с орбиты президента, назвавшего недавно своего соратника «патриотом» и «другом».

В Белом доме при этом уже дали понять, что Илон Маск покинет свой пост в DOGE по графику, как и планировалось, этой весной, но все инсинуации о причинах отвергли. «Эта "сенсация" (разговоры о продлении.— “Ъ”) — чушь. Илон Маск и президент Трамп оба публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена»,— отметила 2 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Сам же герой шумихи в интервью Fox News 3 апреля уже дал понять, что по большому счету считает свою миссию почти выполненной. «Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на $1 трлн»,— отметил Илон Маск.