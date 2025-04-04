План идет по плану

«Единая Россия» (ЕР) финансово усилит исполнение партийной «Народной программы» в части защиты объектов культурного наследия, реконструкции почтовых отделений и строительства новых детских садов. Соответствующие заявления прозвучали 3 апреля на заседании программной комиссии партии. В целом ключевые положения программы исполняются в соответствии с планом, а к обсуждению уже готовится ее новая редакция, с которой ЕР пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов Антон Силуанов, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Слева направо: председатель комитета Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр финансов Антон Силуанов, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале заседания председатель ЕР Дмитрий Медведев объявил о кадровых изменениях, связанных с переходом ряда партийцев на новую работу. Так, координатором программного направления «Здоровье человека» вместо уехавшего в Республику Алтай Дмитрия Хубезова стал его преемник на посту главы профильного комитета Госдумы Бадма Башанкаев, а направления «Государство для человека» — председатель комитета Думы по информполитике Сергей Боярский (он сменил своего думского предшественника Александра Хинштейна, назначенного на должность врио курского губернатора). Кроме того, направление «Поддержка участников СВО и членов их семей» будет курировать член генсовета ЕР, Герой России Владимир Сайбель, а сокоординатором направления «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры» назначен сенатор Андрей Шевченко.

Оценивая ход реализации «Народной программы», принятой к думским выборам-2021, Дмитрий Медведев подчеркнул, что партийцы, «несмотря на все трудности», не снизили плановых показателей.

За минувшие четыре года ЕР выполнила свыше 80% заявленных положений, сообщил председатель ЕР и предложил направить доклад с результатами главе государства. Правда, в числе невыполненных 20% пунктов «остались весьма важные позиции», признал господин Медведев, заодно призвав соратников ориентироваться «на конкретные показатели», а не «числовые».

Как ранее сообщал “Ъ”, ЕР уже работает над положениями «Народной программы 2.0», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму следующего созыва. Этот документ станет важнейшей частью выборной кампании ЕР, отметил Дмитрий Медведев. Впрочем, оговорился он, «Народная программа» — это «не документ, с которым приходят на выборы и побеждают или проигрывают», а «программа действий на длительную перспективу, которая совпадает с установками главы государства и основными национальными целями».

Нагляднее всех это совпадение засвидетельствовал участвовавший в заседании министр финансов Антон Силуанов, напомнивший, что приоритеты программы подкреплены бюджетом.

В 2024 году на исполнение положений программы было выделено 4,3 трлн руб. (почти 10% от всех расходов), а в 2025-м запланировано почти 5 трлн.

«Для нас это приоритет, потому что это в первую очередь обязательства перед гражданами»,— пояснил министр.

Отдельные положения программы, впрочем, предстоит финансово дообеспечить. Так, глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин обратил внимание на недофинансирование работы с объектами культурного наследия, а секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев — на недостаточный темп реконструкции отделений «Почты России». По обоим пунктам Дмитрий Медведев распорядился принять необходимые решения. Сам же председатель ЕР сфокусировал внимание коллег на ситуации с детсадовским фондом: «Требуется все больше и больше детских дошкольных учреждений по разным причинам. Целевые планки, которые мы ставим, каждый раз оказываются недостаточными».

Отдельно единороссы сосредоточатся на дальнейшем вовлечении в общественно-политическое пространство участников СВО. Владимир Сайбель заверил партийцев, что тематические программы широко востребованы бойцами, но призвал активно работать не только с теми ветеранами, кто успешно прошел отборочный этап, но и с теми, кто заявился, но не попал в итоговый список участников. С этим согласился и Дмитрий Медведев. «Если наш товарищ готов трудиться, но у него что-то сначала не получилось, его все равно нужно окружить заботой»,— указал он и анонсировал «специальное решение», по которому партия будет заниматься не только «своими», а вообще всеми ветеранами спецоперации.

Григорий Лейба