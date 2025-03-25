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Коммерсантъ FM
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Партия даст порулить

«Единая Россия» предлагает подшефной молодежи новые перспективы

«Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) перезапустила образовательный проект «Политзавод» для россиян младше 35 лет. Единороссы обещают, что участие в программе станет для «энергичных и амбициозных» молодых людей «пропуском в мир большой политики», а самим партийцам обеспечит приток кадров, в том числе для работы «на местах». Как пояснил на презентации «Политзавода» 25 марта секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, перезапуск проекта происходит в рамках «усиления политического направления» в деятельности МГЕР.

Съезд «Молодой Гвардии Единой России» в спортивном комплексе ЦСКА

Съезд «Молодой Гвардии Единой России» в спортивном комплексе ЦСКА

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Съезд «Молодой Гвардии Единой России» в спортивном комплексе ЦСКА

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заявки на участие в «Политзаводе» будут принимать до 1 мая, обязательные требования — российское гражданство и возраст от 18 до 35 лет. Заготовленный курс единороссы называют «практикоориентированным» и обещают, что по его итогам каждый участник «сможет выстроить собственный трек развития в настоящей политике».

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, программой планируют охватить «новых ребят, которые еще не были активистами или членами политических партий, со всей страны».

Обучение пройдет по четырем направлениям: технолог предвыборного штаба, политический спикер, менеджер общественных проектов и специалист в области политического SMM и дизайна. Слушатели смогут «применить знания на практике», поработав с наставниками (политиками и общественными деятелями), «найти единомышленников» и даже «продвинуть собственные инициативы». Отбор пройдет на конкурсной основе, в финальный этап выйдут 500 участников (всего организаторы ожидают около 10 тыс. заявок).

Самим партийцам проект даст возможность присмотреть «кадровый резерв для всей партийной инфраструктуры, включая первичные отделения», и большинство финалистов, вероятно, пополнят партийные ряды, допустил Владимир Якушев. В части конкретных карьерных предложений «молодые люди точно не останутся без внимания», заверил единоросс, а заодно «капитализируют себя лично, поскольку приобретут важные компетенции» и «очень большое количество горизонтальных связей».

Партийная молодежка в целом заслуживает развития и, в частности, «усиления политического направления», отметил господин Якушев, потому сейчас в ЕР идет обсуждение новой роли молодогвардейцев.

«На заседании с руководителями региональных исполкомов Антон (Антон Демидов.— “Ъ”) сказал: "Отнеси-принеси-подай — это всегда МГЕР, а участвовать в принятии управленческих решений — про нас забывают". И он тут прав, я его полностью поддерживаю»,— заявил секретарь генсовета. Теперь он, судя по всему, ожидает правильной реакции и от функционеров на местах: «У нас серьезнейшая дискуссия: хотят молодежь, но хотят, чтобы она жила по несколько иным правилам. Вот тут нужна золотая середина — и инициативу молодежи не убить, и чтобы дело делалось».

Также от молодежного крыла ждут «более дерзких» законотворческих инициатив и активного участия в подготовке партийной программы к думской кампании 2026 года, особенно в части «образа будущего» страны. Сейчас такие стратегии и программы пишут «люди моего возраста и, как правило, еще старше», посетовал 56-летний господин Якушев: «Я с удовольствием вспоминаю Советский Союз, вспоминаю времена, когда я был молод и мне было 30 лет… И как я могу рассуждать о будущем, в котором будет жить молодежь?» Если к созданию предвыборных программ, по которым партийцы будут отчитываться перед избирателями, не привлечь молодых людей, то они «вряд ли будут жизнеспособны», уверен единоросс.

Единороссам рассказали, с чем не стоит перебарщивать

Освежить же саму молодежку ЕР как раз и призван «Политзавод», добавил Антон Демидов: «Нам как организации нужна новая волна». При этом Владимир Якушев призвал не связывать этот проект напрямую с новым электоральным циклом, пояснив, что его задачи шире: «Мне кажется, мы в последнее время все "причесали" — и молодежную активность, и, я бы сказал, дерзость в хорошем смысле этого слова… Мне бы хотелось эту историю возродить».

У молодежи давно сложился запрос на политические карьерные лифты, но отдельного «трека, который приглашал бы молодежь в реальную политику», до сих пор не было, отметил участвовавший в презентации политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов. По его мнению, обеспечить участникам молодежных движений горизонтальные связи и карьерные перспективы обещают все партии, но уникальность «Политзавода» в том, что у ЕР есть «обширная региональная инфраструктура, благодаря которой это не просто слова, а возможности».

Григорий Лейба

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