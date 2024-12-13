Спецоперация, неоколониализм и немного выборов

В субботу «Единая Россия» (ЕР) проведет очередной съезд, на котором Владимир Якушев, работающий пока в статусе врио, должен стать полноценным секретарем генсовета ЕР. Других масштабных кадровых изменений источники “Ъ” в партии на данный момент не ждут: заместители господина Якушева, скорее всего, сохранят свои посты. Зато съезд, по данным собеседников “Ъ”, должен выдать партийцам ряд идеологических посылов — от того, как ЕР будет привлекать в свои ряды еще больше участников спецоперации, до ее особой роли в борьбе с неоколониализмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В качестве заместителей Владимиру Якушеву достались кадры, назначенные еще при его предшественнике Андрее Турчаке. Это Владимир Васильев (руководитель фракции ЕР в Думе), Александр Грибов (заместитель главы аппарата правительства), Анна Кузнецова (вице-спикер Госдумы и один из лидеров списка ЕР на думских выборах-2021), Дарья Лантратова (курирует информационную политику и идеологию), Сергей Перминов (курирует выборы) и Александр Сидякин (возглавляет исполком ЕР). На данный момент собеседники “Ъ” в партии и источники, близкие к администрации президента, не слышали о каких-то изменениях в числе заместителей и прогнозируют, что после съезда 14 декабря все они останутся на своих местах. «Все заместители секретаря обеспечивают коммуникацию партии с теми или иными субъектами власти»,— объясняет один из источников, близких к руководству ЕР, необходимость сохранения за перечисленными партийцами их нынешнего статуса. Впрочем, собеседники “Ъ” традиционно оговариваются, что какие-то кадровые решения могут быть приняты прямо перед съездом.

По словам источников “Ъ” в партии, ожидается, что на съезде будет обсуждаться подготовка к избирательным кампаниям не только 2025 года, но и 2026-го, на который запланированы очередные выборы в Госдуму. Например, предполагается обсудить предстоящий отчет перед избирателями о реализации «Народной программы» ЕР и подготовку нового аналогичного документа к будущим думским выборам.

Отдельный акцент, по словам источников, будет сделан на участниках специальной военной операции (СВО), которые, как ожидается, будут введены в состав генерального и высшего советов ЕР. Ранее в партии говорили, что ветераны боевых действий войдут и в партсписки на выборах в Госдуму. За день до съезда в исполкоме ЕР даже пройдет специальная дискуссионная площадка «Элита страны. Участники СВО — депутаты партии и государственные руководители», в которой примут участие Владимир Якушев, сенатор Александр Карелин, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, участник СВО Владислав Головин (позывной Струна). А на самом съезде в «Народную программу» ЕР планируется включить раздел, посвященный СВО. Кроме того, по словам источников в партии, ожидается, что на съезде будет принято решение «о повышении качества партийных спикеров и дебатеров и по началу поиска и подготовки новых потенциальных политических лидеров из числа ветеранов СВО». Для этих целей на базе Высшей партийной школы ЕР будет запущена новая программа подготовки партийных фронтменов.

Также на съезде будет принято новое положение о работе первичных отделений. Как сообщал “Ъ”, активная дискуссия по этому вопросу началась как раз с приходом на пост врио секретаря генсовета Владимира Якушева. Наконец, собеседники “Ъ” предполагают, что в выступлении на съезде председателя партии Дмитрия Медведева прозвучит призыв к партийцам продолжить международную деятельность по борьбе с «неоколониальными практиками». Напомним, что в этом году ЕР провела международный форум сторонников борьбы с неоколониализмом.

Андрей Винокуров