В Госдуме нашли основания для досрочного прекращения полномочий депутата Напсо

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР). На заседании, которое прошло сегодня, 31 марта, за это решение проголосовали 12 членов комиссии, 4 воздержались, сообщил первый зампред комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Напсо в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Напсо в 2019 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Депутат Юрий Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях. Вместе с тем закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Государственной думы. В соответствии с законом, неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий»,— написал господин Пискарев. По его словам, решение комиссии и материалы к нему были направлены в комиссию по мандатным вопросам для подготовки этого вопроса к рассмотрению нижней палатой.

Ранее, 19 февраля, комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подсчитала, что господин Напсо с апреля 2023 года не приходил на работу более 200 дней без уважительной причины. В связи с этим вопрос установления оснований для досрочного прекращения полномочий либерал-демократа было поручено рассмотреть комиссии по вопросам депутатской этики.

Юрий Напсо, в свою очередь, отвергал обвинения в свой адрес. «Учитывая, что между моими отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней, что подтверждается документами, которые я направил руководству Государственной думы, оснований для рассмотрения вопроса о лишении меня полномочий на сегодняшний день нет»,— написал депутат в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в данный момент «вынужден» находиться в ОАЭ и проходить там лечение, пока не сделает операцию и не пройдет реабилитационный период.

Подробнее о «деле Напсо» и поправках, уточняющих процедуру лишения депутатских полномочий,— в материале «К мандатам почтения нету».

Божена Иванова