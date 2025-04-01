В Госдуму внесен проект постановления о лишении депутата Напсо мандата

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам сегодня, 1 апреля, предложила досрочно прекратить полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) и включить данный вопрос в план работы нижней палаты на 3 апреля, следует из документов, опубликованных на думском сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Юрий Напсо (фото 2011 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Юрий Напсо (фото 2011 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий господина Напсо основывается на решении комиссии по вопросам депутатской этики. Первый зампред комиссии Василий Пискарев накануне сообщил, что основания для такого решения были установлены на заседании комиссии 31 марта.

Василий Пискарев напомнил, что «неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий». До этого, 19 февраля, комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подсчитала, что Юрий Напсо не приходил на работу более 200 дней без уважительной причины.

Сам парламентарий, находящийся на вынужденном, по его словам, лечении в ОАЭ, обвинения отвергает. Он убежден, что оснований для рассмотрения вопроса о лишении его полномочий нет, поскольку «между отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней».

Ожидается, что завтра, 2 апреля, вопрос о досрочном прекращении полномочий Юрия Напсо рассмотрит совет Думы и включит соответствующий пункт в повестку пленарного заседания 3 апреля.

Божена Иванова