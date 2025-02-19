Думская комиссия насчитала депутату Напсо 200 дней прогулов

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности изучила факты и причины отсутствия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) на заседаниях нижней палаты и сочла его действия недобросовестными, сообщил официальный думский сайт сегодня, 19 февраля. Теперь комиссия собирается предложить совету палаты поручить установление оснований для прекращения полномочий либерал-демократа комиссии по вопросам депутатской этики.

С апреля 2023 года господин Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе, говорится в сообщении комиссии. «В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата»,— отметила комиссия.

Ее председатель Виктор Пинский («Единая Россия») в комментарии для сайта подчеркнул, что особый конституционно-правовой статус депутата предполагает не только большие полномочия, но и «значительную ответственность и обязанности», в первую очередь — перед избирателями. Он также напомнил, что неисполнение обязанностей депутата свыше 30 календарных дней влечет за собой возможность досрочного лишения его полномочий согласно ч. 3.1 ст. 4 федерального закона о статусе депутата.

О том, что вопрос о досрочном прекращении полномочий Юрия Напсо будет вынесен на рассмотрение совета Думы, пресс-служба палаты сообщила 14 февраля. Сам либерал-демократ обвинение в прогулах отвергает. «Я официально нахожусь на лечении за границей. У меня очень серьезное заболевание. Но подряд 30 дней, как того требует законодательство для рассмотрения вопроса о лишении полномочий депутата, я не пропускал в Госдуме»,— заявил он «Ъ» 17 февраля.

Юрий Напсо является депутатом Госдумы с 2007 года, а в нынешнем, восьмом, созыве занимает пост первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. Ранее он занимался бизнесом, работал гендиректором ЗАО «Роснефтересурс» и состоял в совете директоров ОАО «Туапсегоргаз».

Божена Иванова