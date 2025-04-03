«День освобождения», объявленный Дональдом Трампом, широко освещается в мире. Уже отмечено отсутствие в списке России и странное объяснение Белого дома по этому поводу. В некоторых странах уже ищут свою выгоду. Тем не менее большинство наблюдателей видит в новых тарифах угрозу всей мировой торговле.

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Фото: Damian Dovarganes / AP Флаг США на фоне судна с контейнерами

Фото: Damian Dovarganes / AP

«Новая протекционистская эпоха Трампа»

Подрыв мировой торговой системы несет за собой последствия, которые президент старается не афишировать… Пошлина — это налог, и когда вы облагаете что-то налогом, вы получаете меньше этого товара… Господин Трамп осознанно перераспределяет благосостояние с потребителей в пользу бизнеса и рабочих, которые будут защищены от конкуренции… Со временем это приведет к снижению конкурентоспособности США. Пошлины, которые сдерживают конкуренцию, приводят к росту монополизма и снижают потребность в инновациях. Этот путь в 1950–1960 годах уже прошли американские металлургические и автомобильные компании.

«В списке пошлин Трампа нет одной большой страны — России»

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что в списках нет России, потому что действующие американские санкции уже «делают невозможной любую значимую торговлю». Тем не менее США все еще торгуют с Россией больше, чем с такими странами, как Маврикий или Бруней, которые вошли в списки Трампа. Даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население 1500 человек), принадлежит Новой Зеландии, или Свальбард (Шпицберген, 2500 человек), принадлежит Норвегии, вошли в тарифные списки.

«''Зеркальные'' пошлины Дональда Трампа: для Индии есть и положительные моменты»

Хотя размер пошлины, которые одна страна накладывает на другую, важен, но еще более важен размер пошлины, которую она накладывает на конкурентов этой страны. Таким образом, хотя пошлины, которые США влепили Индии, влекут за собой серьезные последствия… более важным может быть размер пошлин, введенных, скажем, в отношении Китая, Бангладеш или Вьетнама… Так что Нью-Дели на самом деле в выигрышном положении… В случае конкретных секторов, таких как текстиль и одежда, например, у Индии может быть некоторое преимущество при выходе на американский рынок в сравнении с ее ключевыми конкурентами.

Трамп обосновывает свои тарифы абсолютно абсурдными подсчетами

Безумная и саморазрушительная тарифная политика американского президента вышла на новый уровень… Трамп называет день, когда он объявил торговую войну всему остальному миру, «Днем освобождения»… Сложно представить большую гордыню, чем эта, и, если отбросить самодовольное пустословие американского президента, в сущности не останется ничего, кроме разрушения и опустошения… В любом случае вряд ли кто-то — возможно, кроме самого Трампа — чувствует себя освобожденным… Слово агония подходит лучше… Потому что торговая война… и для США означает… саморазрушение.

Тарифная истерика США угрожает глобальной торговле

Введение того, что президент США подсовывает под видом «пошлин со скидками», опирается на субъективные и односторонние оценки тех, кто поддерживает идею… размахивания битой пошлин для выбивания благоприятных условий торговли для США. Но эти пошлины не только нарушают правила международной торговли, они являются формой принуждения, которая наносит ущерб законным правам и интересам всех сторон… Подобные меры не только подрывают интересы самих США, но и угрожают мировому экономическому развитию… В… торговой войне… не будет победителей, а рост протекционизма не открывает приемлемых путей для движения вперед.

Дональд Трамп возводит протекционистский барьер вокруг Америки

Белый дом, похоже, кренится в сторону некоторой формы новой американской автаркии, и в связи с этим встает очень важный вопрос: сможет ли Трамп поддерживать эту агрессивную торговую политику продолжительное время, или в какой-то момент просто развернет ее под грузом экономического, рыночного, политического и даже юридического давления?

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик