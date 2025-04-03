«Мы оказались в мире, где все перевернуто с ног на голову»
Как в мире отреагировали на введение США новых импортных тарифов
Президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров. Реакция мировых лидеров на это — в подборке «Ъ».
Фото: Ahn Young-joon / AP
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
«Последствия будут чудовищными для миллионов людей по всему миру».
Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии:
«Друзья так не поступают».
Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка:
«Мы оказались в мире, где все перевернуто с ног на голову».
Сигэру Исиба, премьер-министр Японии:
«У нас есть серьезные опасения по поводу совместимости этих мер с Договором ВТО и Японско-американским торговым соглашением».
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
«Я, правда, не считаю разумным… немедленно ввязываться в торговую войну с США».
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
«Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Необходимы адекватные решения».
Роберт Хабек, министр экономики Германии:
«Дональд Трамп идет на уступки под давлением, корректирует свои заявления под давлением, и логичным ответом будет сделать так, чтобы он почувствовал это давление».
Марк Карни, премьер-министр Канады:
«В условиях кризиса важно объединяться. Необходимо действовать целенаправленно и решительно, и именно так мы и поступим».
Министерство торговли КНР:
«Китай настоятельно призывает США немедленно отменить односторонние таможенные пошлины и надлежащим образом разрешить споры со своими торговыми партнерами через справедливый диалог».
Гведе Манташи, министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР:
«Уровень развития страны не должен быть основанием для травли. Каждая страна должна иметь возможность расти и развиваться в полную силу, не подвергаясь нападкам… У нас на континенте есть минералы. Мы не какие-то попрошайки».