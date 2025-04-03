Президент США Дональд Трамп объявил о введении зеркальных пошлин в отношении иностранных торговых партнеров. Реакция мировых лидеров на это — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

«Последствия будут чудовищными для миллионов людей по всему миру».

Фото: AAP / Lukas Coch / Reuters

Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии:

«Друзья так не поступают».

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка:

«Мы оказались в мире, где все перевернуто с ног на голову».

Фото: Kyodo / Reuters, Mandatory credit Kyodo / Reuters

Сигэру Исиба, премьер-министр Японии:

«У нас есть серьезные опасения по поводу совместимости этих мер с Договором ВТО и Японско-американским торговым соглашением».

Фото: Ben Stansall / Pool / Reuters

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:

«Я, правда, не считаю разумным… немедленно ввязываться в торговую войну с США».

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

«Дружба означает партнерство. Партнерство означает действительно взаимные тарифы. Необходимы адекватные решения».

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Роберт Хабек, министр экономики Германии:

«Дональд Трамп идет на уступки под давлением, корректирует свои заявления под давлением, и логичным ответом будет сделать так, чтобы он почувствовал это давление».

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Марк Карни, премьер-министр Канады:

«В условиях кризиса важно объединяться. Необходимо действовать целенаправленно и решительно, и именно так мы и поступим».

Фото: Li He / XINHUA / Xinhua / AFP

Министерство торговли КНР:

«Китай настоятельно призывает США немедленно отменить односторонние таможенные пошлины и надлежащим образом разрешить споры со своими торговыми партнерами через справедливый диалог».

Фото: Shelley Christians / Reuters

Гведе Манташи, министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР:

«Уровень развития страны не должен быть основанием для травли. Каждая страна должна иметь возможность расти и развиваться в полную силу, не подвергаясь нападкам… У нас на континенте есть минералы. Мы не какие-то попрошайки».