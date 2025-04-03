Прием мусора на горящей свалке в Новороссийске хотят продлить на два года

После тушения пожара работу мусорного полигона в Новороссийске планируют продлить на два года. Об этом заявил собственник полигона ТБО «Терра-Н».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«Для возможности размещения отходов предусмотрены дополнительные карты полигона. Определены подрядчики, срок ввода в эксплуатацию, работы будут завершены до конца 2025 года. Это позволит продлить прием мусора на два года»,— заявил директор «Терра-Н» Алексей Елизаров.

Планы по реконструкции полигона и продлению приема мусора еще на два года прозвучали на встрече представителей власти и жителей Новороссийска по сложившейся ситуации на горящем с 13 марта 2025 года мусорном полигоне, принадлежащем компании «Терра-Н». Пожар до сих пор не ликвидирован — на площади в 500 кв. м продолжается подслойное тление.

Накануне в Роспотребнадзоре Краснодарского края уточнили, что в связи с уменьшением площади возгорания предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышают нормы.

Ранее руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко рассказал «Ъ-Новороссийск», что мусорный полигон нужно переносить — возгорания на свалке будут повторяться, нанося вред экосистеме. Рекультивация, по мнению эколога, решит эти вопросы.

Алена Воробьева