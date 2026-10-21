Заболевший Кушнер присоединится к переговорам Путина и Уиткоффа по телефону

Зять президента США Джаред Кушнер, несмотря на болезнь, примет участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На определенном этапе он присоединится к дискуссии по телефону, сообщил второй американский переговорщик Стив Уиткофф.