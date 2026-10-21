Заболевший Кушнер присоединится к переговорам Путина и Уиткоффа по телефону
Зять президента США Джаред Кушнер, несмотря на болезнь, примет участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На определенном этапе он присоединится к дискуссии по телефону, сообщил второй американский переговорщик Стив Уиткофф.
«Я хотел бы вскоре подключить по телефону господина Кушнера, — сказал спецпосланник президента США, — который хотел бы также изложить несколько идей для вас».
В таком же формате господин Кушнер участвовал в переговорах коллеги в Осло накануне. По данным СМИ, он, среди прочего, передал Украине требование Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ.
Американская сторона заранее предупредила россиян о возникших обстоятельствах, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков: «Кушнер, как нам сообщили, приболел, и от поездки воздержался».
Главной темой сегодняшних переговоров в Константиновском дворце будет украинское урегулирование. Затем господин Уиткофф, как ожидается, вернется в Норвегию.