Эколог Витишко: «Свалку из Новороссийска надо переносить»
Мусорный полигон из Новороссийска надо переносить, заявил «Ъ-Новороссийск» руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко.
Фото: Юрий Березнюк
«Это убыточное предприятие, которое создает экологические проблемы как для жителей, так и для окружающей среды. Рекультивация свалки — технологически несложный процесс, который приведет к решению многих вопросов»,— считает господин Витишко.
Ранее эколог спрогнозировал сход «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что привело к намоканию мусора. Прогоревший мусор все еще создает предпосылки для нового оползня, считает эколог. Поскольку сверху на очаги горения нагружают грунт, он будет проседать. Но добраться до очага возгорания нужно в течение ближайшей недели, чтобы избежать еще более печальных последствий для экосистемы.
«Свалки водой не тушат. Единственный способ — отсыпка грунтом и изоляция горящих масс от доступа кислорода»,— прокомментировал эколог.
По мнению господина Витишко, тушение свалки с воздуха может спровоцировать непредсказуемый результат.
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Что сейчас происходит на горящем мусорном полигоне в Новороссийске
В Новороссийске уже две недели тушат горящий полигон ТБО. Все это время последствия горения наносят вред окружающей среде. Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор — загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, которая впадает в Черное море. После схода грунта на свалке спасателям удалось не допустить распространения огня на лесной фонд.