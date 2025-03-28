Эколог Витишко: «Свалку из Новороссийска надо переносить»

Мусорный полигон из Новороссийска надо переносить, заявил «Ъ-Новороссийск» руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко.

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«Это убыточное предприятие, которое создает экологические проблемы как для жителей, так и для окружающей среды. Рекультивация свалки — технологически несложный процесс, который приведет к решению многих вопросов»,— считает господин Витишко.

Ранее эколог спрогнозировал сход «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что привело к намоканию мусора. Прогоревший мусор все еще создает предпосылки для нового оползня, считает эколог. Поскольку сверху на очаги горения нагружают грунт, он будет проседать. Но добраться до очага возгорания нужно в течение ближайшей недели, чтобы избежать еще более печальных последствий для экосистемы.

«Свалки водой не тушат. Единственный способ — отсыпка грунтом и изоляция горящих масс от доступа кислорода»,— прокомментировал эколог.

По мнению господина Витишко, тушение свалки с воздуха может спровоцировать непредсказуемый результат.

Фотогалерея Что сейчас происходит на горящем мусорном полигоне в Новороссийске Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар на мусорном полигоне Новороссийска на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», начался ночью 13 марта Фото: Юрий Березнюк За несколько часов его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м Фото: Юрий Березнюк 17 марта жители различных районов Новороссийска сообщали о запахе гари Фото: Юрий Березнюк По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра Фото: Юрий Березнюк По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы были зафиксированы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка Фото: Юрий Березнюк 18 марта пожар на полигоне локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м Фото: Юрий Березнюк К 25 марта площадь возгорания уменьшилась до 800 кв. м Фото: Юрий Березнюк 26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска Фото: Юрий Березнюк Ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что приводит к намоканию мусора Фото: Юрий Березнюк Сейчас свалка, расположенная рядом с густонаселенным жилым районом, продолжает гореть и дымить. Жители жалуются, что «дышать нечем» Фото: Юрий Березнюк Рядом со свалкой находится кладбище Фото: Юрий Березнюк Загрязняющие вещества попадают не только в атмосферу, но и в водоемы Фото: Юрий Березнюк Специалисты Росприроднадзора проверили ручей Безымянный и реку Озерейку, расположенные вблизи мусорного полигона, и обнаружили следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора. Она отличается характерным темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме Фото: Юрий Березнюк В 2023 году Росприроднадзор заявил, что будет добиваться закрытия полигона, вместимость которого исчерпана (свалка принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика. Она рассчитана на 160 тыс. т отходов в год) Фото: Юрий Березнюк В 2024 году местные власти решили провести рекультивацию объекта. Работы стоимостью 1,5 млрд руб. обещают начать в этом году Фото: Юрий Березнюк Следующая фотография 1 / 15 Пожар на мусорном полигоне Новороссийска на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», начался ночью 13 марта Фото: Юрий Березнюк За несколько часов его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м Фото: Юрий Березнюк 17 марта жители различных районов Новороссийска сообщали о запахе гари Фото: Юрий Березнюк По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра Фото: Юрий Березнюк По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы были зафиксированы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка Фото: Юрий Березнюк 18 марта пожар на полигоне локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м Фото: Юрий Березнюк К 25 марта площадь возгорания уменьшилась до 800 кв. м Фото: Юрий Березнюк 26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска Фото: Юрий Березнюк Ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что приводит к намоканию мусора Фото: Юрий Березнюк Сейчас свалка, расположенная рядом с густонаселенным жилым районом, продолжает гореть и дымить. Жители жалуются, что «дышать нечем» Фото: Юрий Березнюк Рядом со свалкой находится кладбище Фото: Юрий Березнюк Загрязняющие вещества попадают не только в атмосферу, но и в водоемы Фото: Юрий Березнюк Специалисты Росприроднадзора проверили ручей Безымянный и реку Озерейку, расположенные вблизи мусорного полигона, и обнаружили следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора. Она отличается характерным темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме Фото: Юрий Березнюк В 2023 году Росприроднадзор заявил, что будет добиваться закрытия полигона, вместимость которого исчерпана (свалка принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика. Она рассчитана на 160 тыс. т отходов в год) Фото: Юрий Березнюк В 2024 году местные власти решили провести рекультивацию объекта. Работы стоимостью 1,5 млрд руб. обещают начать в этом году Фото: Юрий Березнюк Смотреть

В Новороссийске уже две недели тушат горящий полигон ТБО. Все это время последствия горения наносят вред окружающей среде. Роспотребнадзор зафиксировал превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор — загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, которая впадает в Черное море. После схода грунта на свалке спасателям удалось не допустить распространения огня на лесной фонд.

Алена Воробьева