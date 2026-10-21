Уиткофф назвал продуктивными переговоры по Украине в Осло
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, прошедшие накануне в Осло, были продуктивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Уиткоффа, «есть подвижки вперед».
«Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными. Хотел бы сказать, что есть подвижки вперед»,— сказал американский чиновник.
20 октября Стив Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС. Он привез Владимиру Путину документы с предложениями по Украине. После встречи в Санкт-Петербурге он, как ожидается, снова отправится в Осло. Дональд Трамп предупредил, что Украина столкнется с «очень плохими» последствиями, если не проявит стремления к урегулированию.