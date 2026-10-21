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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Уиткофф назвал продуктивными переговоры по Украине в Осло

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине, прошедшие накануне в Осло, были продуктивными, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Уиткоффа, «есть подвижки вперед».

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными. Хотел бы сказать, что есть подвижки вперед»,— сказал американский чиновник.

Переговоры Путина и Уиткоффа. Главное

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20 октября Стив Уиткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС. Он привез Владимиру Путину документы с предложениями по Украине. После встречи в Санкт-Петербурге он, как ожидается, снова отправится в Осло. Дональд Трамп предупредил, что Украина столкнется с «очень плохими» последствиями, если не проявит стремления к урегулированию.
О попытках урегулировать конфликт — в материале «Ъ» «Ословский торг».