Уиткофф: Украина должна понять экономические возможности после окончания конфликта
Украинская сторона должна понимать, какие экономические возможности могут у нее появиться после окончания конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
«Мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта», — сказал Стив Уиткофф.
В переговорах с российской стороны участвуют помощник президента России Юрий Ушаков, спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.