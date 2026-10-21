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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Уиткофф: Украина должна понять экономические возможности после окончания конфликта

Украинская сторона должна понимать, какие экономические возможности могут у нее появиться после окончания конфликта, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
«Мы в открытую заявляем об этом и украинской стороне с тем, чтобы они понимали, какие возможности лежат и для них после окончания этого конфликта», — сказал Стив Уиткофф.

Переговоры Путина и Уиткоффа. Главное

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В переговорах с российской стороны участвуют помощник президента России Юрий Ушаков, спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией
Украина
США