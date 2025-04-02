В Новороссийске продолжается подслойное горение на мусорном полигоне

По состоянию на утро 2 апреля на площади возгорания на свалке в Новороссийске продолжается подслойное тление. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В ликвидации возгорания на мусорном полигоне задействовано 42 человека и 30 единиц техники. Отсыпано 66,4 тыс. кубометров грунта, самосвалы совершили 4,8 тыс. рейсов.

Накануне площадь возгорания на свалке в Новороссийске сократилась до 500 кв. м. Уменьшилось и количество техники — с 43 до 30 единиц.

Алена Воробьева