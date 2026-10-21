Цвет настроения синий
Республиканцы США теряют очки даже в традиционно консервативных штатах
За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США у Демократической партии, официальный цвет которой — синий, появились все шансы завоевать места в Сенате в тех штатах, которые десятилетиями были «окрашены в красное», то есть считались оплотом республиканцев. Досрочное голосование в этих штатах — от Техаса и Аляски до Канзаса — демонстрирует высокую мобилизацию демократического электората. Среди республиканцев, напротив, нарастает апатия. Эксперты пытаются ответить на вопрос: станут ли выборы в Конгресс просто «синей волной», или же настоящим демократическим цунами. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
За две недели до промежуточных выборов в Конгресс либеральное движение No Kings («Без королей»), выросшее на волне недовольства политикой президента Дональда Трампа, добавило к своим задачам новую — привести на участки как можно больше протестного электората, тяготеющего к Демпартии. В Штатах демократический электорат — молодежь и этнические меньшинства — традиционно хуже приходит на промежуточные выборы.
Новая акция движения, прошедшая на минувших выходных уже под лозунгом «No Kings: Vote Early» («Нет королям: голосуйте досрочно»), впервые оказалась не просто маршем против президента, а кампанией по мобилизации избирателей.
По данным организаторов, по всей стране прошло более 3 тыс. митингов и шествий. В одной только Аризоне на 44 акции вышли десятки тысяч человек.
Причем, судя по предварительным итогам досрочного голосования, перспективы у демократов и так хорошие. По данным NBC News, досрочно уже проголосовало около 10 млн американцев. 51% бюллетеней подали зарегистрированные демократы, 32% — республиканцы, 17% — остальные. В 2024 году в тот же момент соотношение было 46,3% против 32,5% в пользу демократов. Получается, доля активных сторонников Демпартии выросла на пять процентных пунктов, а республиканцы немного сдали.
Против консерваторов сейчас играет и демография. В 2024 году Трамп сделал практически невообразимое — заметно сократил разрыв с демократами среди этнических меньшинств и молодежи. По данным AP VoteCast, тогда доля его сторонников среди избирателей 18–29 лет выросла с 36% в 2020 году до 46%. Сильнее всего в сторону консерваторов сдвинулись молодые мужчины, в том числе чернокожие и латиноамериканцы без высшего образования.
Сейчас тренд развернулся в обратную сторону. Согласно опросу Гарвардского университета (Harvard Youth Poll), Трампа одобряют лишь 25% американцев 18–29 лет против 29% осенью 2025 года.
Среди молодых мужчин, которые собираются голосовать, демократы ведут 61% против 31%. По ряду опросов от республиканцев уходят даже пожилые избиратели — их традиционный ядерный электорат. Например, опрос ActiVote показал, что доля демократов среди избирателей 65+ выросла с 45% до 49% по сравнению с предыдущим опросом, хотя республиканцы там пока впереди (51% против 49% ранее).
Еще заметнее перелом среди латиноамериканских мужчин — группы, где Трамп добился в 2024 году наибольших успехов: тогда, по экзитполам, он выиграл с перевесом десять процентных пунктов. Последний опрос NBC News и испаноязычного телеканала Telemundo показал: сейчас лишь 33% латиноамериканских мужчин довольны работой Трампа, 64% настроены критически.
Эта же категория электората начала еще и активно голосовать досрочно — случай для промежуточных выборов, на которых латиноамериканцы обычно пассивны, исключительный. И активность эта, судя по всему, протестная: главная причина, объясняют эксперты, недовольство миграционной политикой администрации. Ее, судя по опросу NBC, не одобряют 69% латиноамериканцев.
В ключевых штатах, где будет решаться судьба Сената, демократы в досрочном голосовании тоже заметно впереди.
Аналитик Том Боньер из TargetSmart, компании, которая анализирует данные избирателей для демократов, посчитал, что в 10 из 12 штатов республиканцев проголосовало меньше, чем к этому моменту на промежуточных выборах 2022 года. Причем, как указывают аналитики, многие штаты, которые считались «железно» республиканскими, перешли в разряд колеблющихся.
В традиционно тяготеющей к республиканцам Джорджии в 2024 году досрочно лидировали консерваторы (48% против 45%). Сейчас за демократов 57% избирателей, за республиканцев 36%. В Мичигане, ключевом штате, который в итоге проголосовал за республиканского президента, два года назад было 46% против 43% в пользу демократов, а сейчас 53% против 37%. В республиканской Айове, которая с 2016 года трижды голосовала за Трампа, сейчас досрочно проголосовали 50% демократов и 34% республиканцев.
В Северной Каролине на раннем этапе досрочного голосования в 2024 году демократы и республиканцы шли почти вровень по активности электората (35% против 33%). Сейчас доля республиканцев — лишь 20%.
Во Флориде, которая до недавнего времени считалась главным оплотом республиканцев, в 2024 году досрочно и по почте проголосовали 43% республиканцев и 33% демократов. Ныне, по данным NBC, ровно наоборот. По ряду опросов Флорида за многие годы может даже выбрать губернатора-демократа Дэвида Джолли.
В другом оплоте республиканцев, некогда глубоко «красном» Техасе, где представители Демпартии не выигрывали выборы в рамках целого штата более 30 лет, разыгрывается настоящая драма: генпрокурор штата республиканец Кен Паксон борется с депутатом законодательного собрания демократом Джеймсом Таларико. И в последнем опросе Техасского университета в Остине Таларико опережает Паксона — 50% против 47%.
Консервативная Аляска тоже обещает заметно «посинеть». Демократка Мэри Пелтола, бывшая конгрессвумен, бросила вызов действующему сенатору-республиканцу Дэну Салливану. В опросе The New York Times и Сиенского колледжа она лидирует (50% против 43%). Салливан не выигрывал ни одного опроса с конца сентября. Демократы не занимали это место с 2015 года, а Трамп выиграл Аляску в 2024 году с отрывом 13 процентных пунктов.
Неожиданно проблемным для республиканцев оказался и Канзас. Штат не избирал демократа в Сенат с 1932 года, но в этом году действующему сенатору-республиканцу Роджеру Маршаллу приходится всерьез бороться за место.
Даже в Южной Каролине, где вместо умершего в июле сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом) баллотируется его сестра республиканка Дарлин Грэм, место перестало считаться гарантированным. Бюллетень Sabato's Crystal Ball - аналитический проект, который занимается прогнозированием результатов выборов в США, - перевел штат из «надежно» в «вероятно республиканский».
Столь резкая смена электоральных предпочтений приводит к тому, что единство партии трещит по швам, и все больше законодателей позволяют себе открыто критиковать Трампа, в том числе и в отношении внешней политики и сделки с Россией.
Учитывая все вышеперечисленное, эксперты гадают лишь о том, будет ли по итогам промежуточных выборов в ноябре идти речь о демократической «синей волне», или же о настоящем цунами. Многое будет зависеть от того, сможет ли республиканская элита убедить избирателя все-таки прийти на участки. Cook Political Report — одно из самых авторитетных независимых изданий о выборах в США — относит к «чистой лотерее» семь сенатских гонок: Аляску, Айову, Канзас, Мэн, Мичиган, Огайо и Техас. Электоральный аналитик Нейт Сильвер, известный точными прогнозами президентских выборов, оценивает шансы демократов на контроль Сената в 75%, а Палаты представителей — в 94%. В среднем его модель дает демократам минимум 52 места в Сенате. Cook ожидает, что демократы получат в палате 224–234 места при необходимых 218.