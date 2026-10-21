Цвет настроения синий

За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США у Демократической партии, официальный цвет которой — синий, появились все шансы завоевать места в Сенате в тех штатах, которые десятилетиями были «окрашены в красное», то есть считались оплотом республиканцев. Досрочное голосование в этих штатах — от Техаса и Аляски до Канзаса — демонстрирует высокую мобилизацию демократического электората. Среди республиканцев, напротив, нарастает апатия. Эксперты пытаются ответить на вопрос: станут ли выборы в Конгресс просто «синей волной», или же настоящим демократическим цунами. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.