WSJ: в первом полугодии Anthropic понес убыток $80,7 млрд
В предварительном проспекте для первичного размещения акций (IPO) ИИ-разработчик Anthropic указал, что за первую половину 2026 года его убыток составил $80,7 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal, которой удалось ознакомиться с документом. За тот же период годом ранее чистый убыток составлял $13 млрд.
Сейчас Anthropic готовится к IPO, в рамках которого инвесторы могут его оценить в $2 трлн, поэтому информация о любых финансовых показателях вызывает повышенный интерес СМИ.
В предварительном проспекте также указано, что выручка в первом полугодии составила $16,3 млрд. При этом 20% выручки обеспечили всего два клиента компании, имена которых не раскрываются. Anthropic ожидает, что и в обозримом будущем «значительная доля» его доходов будет поступать от «ограниченного числа клиентов».