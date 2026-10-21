WSJ: в первом полугодии Anthropic понес убыток $80,7 млрд

В предварительном проспекте также указано, что выручка в первом полугодии составила $16,3 млрд. При этом 20% выручки обеспечили всего два клиента компании, имена которых не раскрываются. Anthropic ожидает, что и в обозримом будущем «значительная доля» его доходов будет поступать от «ограниченного числа клиентов».