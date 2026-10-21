Путин предложил Уиткоффу обсудить возможную встречу с Трампом в Китае
Президент России Владимир Путин предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу обсудить возможные переговоры с Дональдом Трампом в Китае. Американский представитель прибыл сегодня в Санкт-Петербург, где встретился с российским президентом.
«Здесь (по поводу переговоров в Китае.—"Ъ") тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться»,— уточнил Владимир Путин на встрече.
Переговоры могут состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который назначен на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп допускал проведение трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина. The Wall Street Journal сравнила потенциальный саммит с Ялтинской конференцией 1945 года, однако в Кремле подобную аналогию назвали неуместной.