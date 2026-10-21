Эвенский свадебный обряд внесли в федеральный реестр достояния народов России
Свадебный обряд эвенов — коренных жителей Магаданской области — включили в реестр объектов нематериального этнокультурного наследия достояния народов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Подготовку детального описания обряда «Манаридяк» для его внесения в реестр специалисты Центра национальных культур «Оток» вели с 2015 года. В совет экспертов вошли историки, этнографы, краеведы, а также носители традиций и родного языка коренных народов Севера. В марте 2024 года обряд получил статус объекта нематериального этнокультурного наследия в Магаданской области. По данным местных изданий, тогда же совет единогласно проголосовал за внесение ритуала в федеральный реестр.
Согласно данным реестра, эвенский обряд состоит из нескольких этапов. В день сватовства старейшины окуривают дымом можжевельника невесту и жениха — это подтверждает их согласие. Уже на свадьбу невеста приезжает на оленях, после чего ей закрывают лицо специальным покрывалом. Пока мужчины трижды стреляют из лука для защиты от злых духов, невеста в сопровождении женщин три раза объезжает юрту жениха. Родственники невесты обходят все юрты и здороваются с жителями. Ритуал завершается совместной трапезой, основным блюдом которой становится мясо забитого оленя. Главный смысл обряда — продемонстрировать переход невесты в род мужа.