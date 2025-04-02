Собственник горящей свалки в Новороссийске объявил тендер на ее реконструкцию

Собственник горящего в Новороссийске мусорного полигона ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Подача заявок открыта до 9 апреля 2025 года. Подрядчика утвердят 11 апреля 2025 года. Победителю предстоит выполнить работы по строительству объекта «Реконструкция существующего Новороссийского экологического комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с увеличением емкости»,— говорится в документах.

Реконструкцию мусорного полигона на горе Щелба планируется завершить до конца 2025 года. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко оценил рекультивацию мусорного полигона примерно в 1 млрд руб.

Полигон на горе Щелба действует с января 2013 года. Это единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, куда входят Новороссийск и Геленджик. С января 2025 года мусорный полигон был передан в управление ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске не могут потушить с 13 марта 2025 года. 18 марта огонь удалось локализовать. 26 марта на свалке произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно. Спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание. Площадь возгорания сократилась с 2,5 тыс. кв. м до 500 кв. м.

Алена Воробьева