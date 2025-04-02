В Новороссийске вредные вещества в воздухе не превышают нормы

Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) в Новороссийске на фоне горения свалки не зафиксировано. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«Показатели атмосферного воздуха соответствуют нормативам»,— пояснила руководитель пресс-службы краевого управлении Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Ранее повышенные показатели были отмечены в ДП Щелба и СНТ Дружба. Также превышение концентраций вредных веществ фиксировалось в ходе работ по локализации возгорания мусорного полигона в поселке Убых, станице Натухаевской, селах Васильевка и Владимировка.

По состоянию на утро 2 апреля на площади возгорания на свалке в Новороссийске продолжается подслойное тление. Накануне площадь возгорания на свалке в Новороссийске сократилась до 500 кв. м.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что собственник горящего мусорного полигона ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

Алена Воробьева