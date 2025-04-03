Трамп объявил чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Причиной этого господин Трамп назвал угрозу дефицита торгового баланса в Соединенных Штатах. Указ президента США размещен на сайте пресс-службы Белого дома.

«Отсутствие взаимности в двусторонних торговых отношениях, несоизмеримые тарифные ставки и барьеры, а также экономическая политика торговых партнеров США… представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и экономике… Я объявляю чрезвычайное положение в стране в отношении этой угрозы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Президент США также объявил, что Америка вводит ответные пошлины на товары из других стран. Тарифы в отношении Китая составили 34%, в отношении Евросоюза — 20%. России в данном списке нет. Минфин США объяснил это тем, что США «не торгуют с Россией».