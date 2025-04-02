Трамп с 3 апреля вводит 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и запчастей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля пошлин в 25% на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Об этом глава Белого дома заявил, выступая в Розовом саду Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Для готовых автомобилей пошлины в размере 25% вступят в силу 3 апреля, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Дональд Трамп объяснил, что такая мера необходима для защиты «национальной безопасности». По его словам, несмотря на попытки достичь соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, «угроза лишь возросла», в том числе из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19, и усиления иностранных автопроизводителей, получающих поддержку за счет «несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики».

«Импорт автомобилей и определенных автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США»,— сказано в документе, опубликованном в Федеральном регистре американского правительства.

Глава Белого дома отметил, что на сегодняшний день лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, что «подрывает индустриальную базу и национальную безопасность». Также он поручил создать механизм по расширению перечня облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.

Вчера ведущие автоконцерны сообщили о существенном росте продаж в США по итогам первого квартала. У General Motors они увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у Hyundai — на 10%, у Kia — на 11%, у Lexus — на 14%, у Honda и Ford — на 5%. Эксперты связали такое повышение спроса со стремлением успеть купить автомобиль до вступления в силу новых импортных пошлин Дональда Трампа.

Подробнее о новых пошлинах — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».