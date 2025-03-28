Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами

Реакция стран, затронутых американскими пошлинами на импорт автомобилей, подтверждает их чувствительность к вводимым ограничениям. Государства говорят о готовности вводить встречные меры, но указывают на стремление к переговорам: ведь для многих США — ключевой рынок сбыта. Напомним, с 3 апреля США устанавливают 25-процентные пошлины на ввоз всех автомобилей, собранных за пределами страны. До 3 мая в периметр ограничений попадут также некоторые автозапчасти (их список будет уточнен отдельным документом). Введение тарифов американский президент Дональд Трамп объяснил стремлением стимулировать перенос иностранных производств в США.

Импорт автомобилей в США в 2024 году составил более $240 млрд, и основным их поставщиком была Мексика: поставки из этой страны выросли до $78,5 млрд с $69,4 млрд в 2023-м. США — важнейший рынок сбыта для мексиканских автопроизводителей: на него приходится около 80% общего объема поставок. Отметим, что для товаров из Мексики и Канады (страны, у которых с США подписано соглашение о свободной торговле — USMCA) будет сделано исключение: при пересечении границы тарифами будет облагаться только стоимость компонентов, произведенных за пределами США.

Более заметными ограничения, по всей видимости, окажутся для другого ключевого поставщика — Японии. Поставки автомобилей из этой страны оценены по итогам 2024 года в $39,7 млрд (см. график). США — главное экспортное направление для японского автопрома. Отразится повышение пошлин и на Южной Корее, наибольший объем ее поставок машин также приходится на США — в 2024 году он составил $36,6 млрд. Для сравнения: корейский экспорт автомобилей на другие ключевые рынки, в Австралию и Германию, оценивался в $3,4 млрд и $2,9 млрд соответственно. Из европейских стран ущерб от ограничений окажется наиболее серьезным для Германии, которая в прошлом году поставила в США автомобили на общую сумму $24,8 млрд.

Несмотря на обещания Дональда Трампа включить автокредиты на произведенные в США автомобили в программы получения налогового вычета для американцев, рост спроса на них пока прогнозировать сложно: ожидается, что с учетом ограничений (в том числе на поставки запчастей) цены на машины заметно вырастут уже на горизонте ближайших месяцев.

Кристина Боровикова