В США резко выросли продажи автомобилей

Сегодня, 1 апреля, многие ведущие автоконцерны сообщили о существенном росте продаж в США по итогам первого квартала. У General Motors они увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у Hyundai — на 10%, у Kia — на 11%, у Lexus — на 14%, у Honda и Ford — на 5%. Особенно высокий рост автопродаж в США компании зафиксировали в марте. Эксперты связывают это с желанием американцев успеть купить автомобиль до вступления в силу новых импортных пошлин Дональда Трампа, которые, скорее всего, приведут к росту розничных цен на машины.

«Такой рост розничных продаж вполне можно назвать высоким. Он произошел из-за желания потребителей ускориться с покупкой, чтобы избежать потенциального увеличения цен из-за новых тарифов»,— цитирует телеканал CNBC руководителя аналитического отделения исследовательской компании JD Power Томаса Кинга. Агентство Bloomberg отмечает, что минувший квартал вполне мог стать последним «относительно нормальным» кварталом на американском авторынке, поскольку импорт составляет на нем около половины. Даже если автомобиль выпускается на американском заводе, в нем есть много компонентов, которые производятся за пределами США, что тоже может стать объектом повышенных пошлин.

Подробнее о новых пошлинах — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Евгений Хвостик