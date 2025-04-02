Турбите общий сбор

«Татэнерго» разработало новый сценарий модернизации Заинской ГРЭС. Основное оборудование для электростанции могут поставить «Силовые машины» Алексея Мордашова и входящий в холдинг «Интер РАО» Уральский турбинный завод. Ранее проект Заинской ГРЭС исключили из программы обновления старых мощностей из-за срыва поставок турбины General Electric (GE). Теперь, по данным “Ъ”, «Татэнерго» снова будет претендовать на поддержку энергорынка. Стоимость российского оборудования сопоставима с импортным, но затраты на обслуживание будут меньше, отмечают аналитики.

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«Татэнерго» прорабатывает новый вариант модернизации Заинской ГРЭС (2,2 ГВт), по которому оборудование на станцию поставят «Силовые машины» и Уральский турбинный завод (входит в «Интер РАО») в два этапа в 2028–2029 годах. Соглашения были подписаны в рамках форума «Энергопром» в Казани.

Как сообщили в «Татэнерго», потребность в модернизации Заинской ГРЭС возросла в связи с ростом потребления электроэнергии и мощности.

На Заинской ГРЭС будет построена парогазовая установка общей мощностью 1 ГВт по схеме двух дубль-блоков, сообщили в компании. Для этого «Силовые машины» поставят на станцию четыре газотурбинные установки ГТЭ-170.2 мощностью по 170 МВт. Две из них будут готовы к 2028 году, еще две — к 2029 году. Как пояснили “Ъ” в «Силовых машинах», ГТЭ-170.2 — новая модификация газовой турбины ГТЭ-170 с улучшенными характеристиками. По данным “Ъ”, одна турбина этого класса стоит около 7 млрд руб. Уральский турбинный завод должен поставить четыре паротурбинные установки по 160 МВт по аналогичной схеме.

Заинская ГРЭС — одна из крупнейших электростанций Татарстана. Проект ее модернизации стоимостью более 37 млрд руб. попал в программу обновления старых ТЭС в 2019 году вне общего конкурса — через ручной отбор правкомиссии. Для строительства нового энергоблока на Заинской ГРЭС «Татэнерго» обязано было вывести из эксплуатации четыре старых. Компания планировала установить на ГРЭС сверхмощную турбину GE 9HA.02 на 576 МВт, и новый энергоблок должен был начать поставку мощности с января этого года. Но доставка турбины оказалась невозможной из-за санкций (см. “Ъ” от 4 июля 2022 года). Осенью прошлого года модернизацию станции исключили из программы. Правительство в виде исключения разрешило «Татэнерго» не выплачивать штраф за отказ от проекта (см. “Ъ” от 20 сентября 2024 года). Затем «Татэнерго» рассматривало возможность перенести модернизацию на ТЭЦ в Набережных Челнах и попросило не выводить старые блоки из эксплуатации.

«В 2024 году электростанция работала с повышенной нагрузкой, по итогам года рост ее выработки составил 25%, что было обусловлено низкими температурами в начале года, высокими — в летний период в совокупности с авариями в ОЭС Юга»,— сообщал в интервью «Татар-Информ» директор Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков.

170 МВт мощность одной газотурбинной установки ГТЭ-170.2 «Силовых машин»

Генерирующие компании уже сдвинули часть проектов модернизации или вовсе отказались от них из-за срывов поставок оборудования отечественными машиностроителями (см. “Ъ” от 19 февраля). По словам источников “Ъ” на энергорынке, «Татэнерго» собирается принять участие в отборе проектов на 2029 год, который был перенесен на октябрь. В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что не знают о реализации иных проектов модернизации на Заинской ГРЭС после ее исключения из программы обновления старых ТЭС. В «Татэнерго» и на Уральском турбинном заводе на вопросы “Ъ” не ответили.

Директор департамента энергетики группы «Рексофт» Сергей Черепов оценивает анонсированный сценарий модернизации Заинской ГРЭС как оптимальный. По его оценкам, стоимость турбины ГТЭ-170.2 сопоставима с ценой иностранных аналогов. Но, добавляет эксперт, нужно учитывать сниженный риск срыва поставки и локализацию сервисного обслуживания с потенциально более низкими затратами на сервис в будущем.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел