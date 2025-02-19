Инвесторов подстраховали энергоблоком

По данным “Ъ”, Минэнерго вынесло на рассмотрение правкомиссии по электроэнергетике сдвиг сроков ввода шести проектов модернизации старых ТЭС общей мощностью 1,7 ГВт из-за срыва поставок оборудования. Энергоблоки должны были запустить в 2024–2026 годах. Штрафы за задержку вводить не будут, говорят источники “Ъ”, а аналитики отмечают, что в регионах, где расположены эти ТЭС, энергодефицита нет, так что сдвиг сроков не отразится на надежности энергоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минэнерго предложило перенести сроки ввода шести проектов модернизации старых ТЭС, следует из материалов правкомиссии по развитию электроэнергетики 19 февраля (“Ъ” видел их). Суммарная мощность проектов составляет 1,7 ГВт. «Интер РАО» попросило сдвинуть с 1 февраля 2026 года сроки модернизации Костромской ГРЭС (330 МВт) и Пермской ГРЭС (850 МВт) на 1 ноября 2026 года и 1 октября 2027 года соответственно. СГК вместо заявленного ранее 1 декабря 2024 года рассчитывает ввести в эксплуатацию блок Красноярской ТЭЦ-1 (70 МВт) к 1 мая 2025 года, завершение модернизации Рефтинской ГРЭС (315 МВт) компания хочет перенести с 1 января 2026 года на 1 октября 2027 года. Ввод одного из блоков (105 МВт) на Нижнекамской ТЭЦ ПТК-1 (принадлежит ТГК-16) перенесут на год — до 1 апреля 2026 года, другой блок (60 МВт) — на четыре года, до 1 января 2029 года.

Основной причиной переносов стали срывы поставок оборудования «Силовыми машинами», следует из материалов правкомиссии. Например, входящий в «Силмаш» Калужский турбинный завод заключил договор на замену паровой турбины в рамках модернизации Рефтинской ГРЭС, но срок поставок сместился почти на два года — до 30 марта 2026 года. «Силмаш» объяснил это сложностями с закупкой заготовок для производства турбин. В остальных случаях производитель также сдвинул сроки поставок необходимого оборудования.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что причиной переносов стали несвоевременные поставки основного паросилового оборудования, вопрос о штрафах сейчас прорабатывается.

В «Совете рынка» отметили, что в случае принятия правительством решения о корректировке сроков прямых штрафов для генерирующих компаний не возникнет. Источник “Ъ” также говорит, что правительство не намерено устанавливать для компаний штрафы.

В «Интер РАО» “Ъ” заявили, что производитель основного оборудования уведомил о невозможности поставок в ранее оговоренные сроки, поэтому компания заинтересована в более позднем начале модернизации. В «Силовых машинах» сказали “Ъ”, что российские производители крупных корпусных стальных и чугунных заготовок столкнулись в 2021–2023 годах с временными трудностями из-за сильного роста заказов и допустили задержки, но сейчас острая фаза преодолена, и компания рассчитывает, что в будущем задержек с заготовками уже не будет.

Программа модернизации старых ТЭС преподносилась как самый дешевый способ необходимого обновления энергосистемы, а сдвиг сроков с неизбежным ростом стоимости нивелирует это преимущество, говорят в «Сообществе потребителей энергии». «Энергосистема фактически получит модернизированные, то есть подновленные, старые объекты по цене новых»,— считают там. Переносы, вызванные неготовностью энергомашиностроительного комплекса, целесообразно рассматривать только в жесткой связке с гарантиями исполнения обязательств со стороны производителей оборудования в будущем, добавили в ассоциации.

В отдельных регионах РФ, например в Иркутской области и на Дальнем Востоке, потребление электроэнергии растет сильнее, чем возможности генерации, но шесть проектов, срок сдачи которых планируется перенести, в районы с дефицитом электроэнергии не попадают, говорит коммерческий директор инженерной компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький. «В рамках всей страны задержки модернизации этих объектов несильно повлияют на развитие энергосистемы,— говорит аналитик.— Крупные инфраструктурные проекты, например развитие Восточного полигона ОАО РЖД, пострадать не должны».

Анна Тыбинь