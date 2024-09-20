Генератор на прощенке

Как стало известно “Ъ”, правительство пошло на беспрецедентный шаг и де-факто простило «Татэнерго» отказ от проекта модернизации Заинской ГРЭС стоимостью свыше 37 млрд руб. Из-за санкций компания не смогла получить сверхмощную газовую турбину General Electric (GE), и последние несколько лет власти думали, как с этим проектом поступить. «Татэнерго» в будущем все же рассчитывает модернизировать ГРЭС, считая проект нужным для подстраховки энергосистемы Юга. Потребители, обычно выступающие против отказа генераторов от обязательств, считают решение по «Татэнерго» оправданным, но аналитики видят в нем опасность для будущего энергосистемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАО "Татэнерго" Фото: ОАО "Татэнерго"

Правительство согласилось исключить модернизацию Заинской ГРЭС «Татэнерго» (850 МВт) из программы обновления старых мощностей, следует из протокола заочного голосования правкомиссии по развитию электроэнергетики от 11 сентября (“Ъ” видел документ). Источники “Ъ” утверждают, что компания не будет платить штраф за отказ от проекта. Возврат инвестиций в модернизацию обеспечивается будущими платежами с оптового энергорынка, но за отказ от проекта модернизации положен штраф в размере 25% от стоимости поставки мощности в течение 48 месяцев.

Проект Заинской ГРЭС попал в программу модернизации старых ТЭС в 2019 году вне общего конкурса — в виде исключения через ручной отбор правкомиссии. Для строительства нового энергоблока на Заинской ГРЭС «Татэнерго» обязано было вывести четыре старых. Стоимость энергостройки оценивалась в 37,5 млрд руб. (с НДС).

41 ГВт составляет объем программы модернизации старых ТЭС.

«Татэнерго» планировало установить на ГРЭС сверхмощную турбину GE 9HA.02 на 576 МВт. Блок должен был начать поставку мощности с января 2025 года, но потом инвестор согласовал задержку ввода на год. С 2022 года, когда стало очевидно, что GE турбину в РФ не поставит, в правительстве велись дискуссии либо о полном закрытии проекта модернизации, либо о переносе обязательств «Татэнерго» перед оптовым энергорынком на ТЭЦ в Набережных Челнах. Но компании, как утверждают источники “Ъ”, не удалось согласовать с рынком CAPEX этого проекта.

Решение по Заинской ГРЭС прецедентно. Как в старых договорах на поставку мощности, так и в пришедших им на смену инвестконтрактах по модернизации старых ТЭС компании обычно переносили свои обязательства на более поздний срок при сохранении остальных параметров (инвестор, площадка и т. д.), реже происходила замена проекта. Как правило, собственники пользовались только так называемым грейс-периодом — допустимым сдвигом ввода на определенный период без штрафа. Но из-за сложностей с поставками ключевого оборудования генкомпании все чаще стали обращаться в правительство с просьбами вовсе прекратить обязательства без штрафных санкций (сейчас без Заинской ГРЭС объем таких заявок составляет около 2 ГВт).

До сих пор положительных решений, тем более нештрафуемых, по этому вопросу не было.

Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев подтвердил “Ъ” решение правкомиссии. Он уточнил, что компания пока не намерена выводить старые энергоблоки на ГРЭС, так как сложившаяся этим летом режимно-балансовая ситуация на юге РФ показала потребность энергосистемы в Заинской ГРЭС, в том числе в заявленных к выводу блоках. «В период экстремально высоких температур включалось генерирующее оборудование, находящееся в работоспособном состоянии, в том числе блоки 6, 11 Заинской ГРЭС (определенные к выводу.— “Ъ”), по которым оплата мощности не осуществляется»,— пояснил он.

В перспективе, по его словам, Заинская ГРЭС будет модернизирована, но «уже в рамках другого проекта». «В Заинске сформировался самый крупный перекресток электрической энергии, сохранение и модернизация генерации в этом районе жизненно необходимы»,— считает топ-менеджер.

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) считают, что с учетом роста темпов потребления в ЕЭС России, санкционных ограничений на обслуживание зарубежных газовых турбин и сложностей с оперативной поставкой отечественного оборудования целесообразно продолжить эксплуатацию существующего работоспособного геноборудования, в том числе энергоблоков Заинской ГРЭС.

В «Сообществе потребителей энергии» выступают против «безответственных попыток поставщиков» отказаться от своих обязательств или потребовать за них дополнительную плату. «Но проблемы проекта модернизации Заинской ГРЭС иного порядка: "Татэнерго" сделало все от него зависящее, чтобы в той или иной форме выполнить обязательства, поэтому считаем решение оправданным»,— говорят там. В Минэнерго и «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” не ответили.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим называет решение по Заинской ГРЭС тревожным, но закономерным прецедентом.

«В условиях отсутствия рынка генерирующего оборудования и роста стоимости капитала пересмотр планов по модернизации и строительству генерации неизбежен,— считает он.— Уверен, что это далеко не последний пример отказа от инвестиционных проектов в большой энергетике». По его оценке, объем таких отказов в среднесрочной перспективе может составить около 2 ГВт, и если планы до 2030 года относительно сбалансированы по генерации, то для более поздних периодов эта тенденция может развиться в серьезную проблему.

Татьяна Дятел