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Турбина зависшей мощности

Заинская ГРЭС не может получить американское оборудование

«Татэнерго» из-за санкций не может доставить в РФ газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС (850 МВт). Проект стоимостью 37 млрд руб. планировалось запустить в 2025 году. Использовать иностранное оборудование разрешила правительственная комиссия, сделав в 2019 году такое исключение по поручению президента РФ Владимира Путина. Высокая эффективность исходного проекта должна была сэкономить потребителям 500 млрд руб. за 16 лет. Но теперь будущее блока туманно: турбины подобной мощности в РФ не выпускают, а поставить несколько средних машин за два года невозможно.

Газовая турбина General Electri

Газовая турбина General Electri

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Газовая турбина General Electri

Фото: Vincent Kessler / Reuters

У «Татэнерго» возникли проблемы с доставкой газовой сверхмощной турбины GE (571 МВт) для строительства Заинской ГРЭС. «Контракт проплачен, оборудование не поставлено и вряд ли будет поставлено»,— заявил 4 июля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «Девятку (турбину 9HA.02) привезти в Россию не представляется сегодня возможным. Нам нужно вместе принимать решение, что мы делаем с Заинской станцией»,— ответил ему руководитель блока стратегии и инвестиций «Интер РАО» Алексей Маслов. Он также подчеркнул, что у проекта в любом случае возникли бы трудности с сервисом этой «сложнейшей турбины».

Несколько источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, подтвердили, что «Татэнерго» не может привезти оборудование, что чревато закрытием проекта.

Вопрос уже обсуждался в Минэнерго. GE также должна была поставить на проект паровую турбину, генераторы и котел-утилизатор. В «Татэнерго» ситуацию не комментируют. В Минэнерго и в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) не ответили на запросы “Ъ”.

Проект Заинской ГРЭС попал в программу модернизации старых ТЭС в 2019 году вне общего конкурса — через ручной отбор правкомиссии (больше не проводится). Глава Татарстана Рустам Минниханов лично просил президента Владимира Путина поддержать проект (см. “Ъ” от 19 декабря 2019 года). Для «Татэнерго» тогда сделали исключение и позволили участвовать в конкурсе с иностранной турбиной.

Согласно утвержденным в 2019 году параметрам, CAPEX станции — 23,3 млрд руб. Блок должен начать поставку мощности 1 января 2025 года. Строительством занимается турецкая Enka, цена договора на строительство — 37,5 млрд руб. (с НДС). По контракту, энергоблок должен быть построен до декабря 2023 года. ВТБ предоставил «Татэнерго» кредит в 36 млрд руб. на 16 лет.

Проект поддерживали в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии), поскольку эффективный блок с КПД в 65% позволил бы сэкономить более 500 млрд руб. за 16 лет из-за снижения цен на электроэнергию. Кроме того, Заинская ГРЭС по удельным капзатратам более чем вдвое дешевле энергоблоков на российских экспериментальных газовых турбинах.

Будущее проекта туманно, говорят собеседники “Ъ” в отрасли: турбин такой мощности в России не производится. А выполнить такой проект на нескольких российских машинах к 2025 году нереально, говорят два источника “Ъ”.

Но у «Татэнерго» в собственности есть комплект основного оборудования парогазовой установки (ПГУ) на 230 МВт — газовая турбина ГТЭ-160 производства «Силовых машин» по лицензии Siemens, котел-утилизатор «ЭМАльянс» и паровая турбина ЗАО УТЗ (см. “Ъ” от 9 сентября 2020 года). Компания купила это оборудование в 2014 году. «Татэнерго» надеялось установить его на ТЭЦ в Набережных Челнах и вновь просило преференций, но в итоге решений по этой станции принято не было. Не исключено, что компания захочет найти применение этой турбине.

Стоимость присоединения к электросетям вырастет в разы

«Целесообразно всесторонне оценить, что будет выгоднее для экономики — полностью отказаться от проекта или переформатировать его»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии». По мнению Сергея Роженко из Kept, сейчас «нет срочной необходимости принимать решение по подобным проектам в условиях высокой неопределенности». Спрос на электроэнергию в РФ, вероятно, несколько снизится, поэтому нет критической необходимости во вводе объекта именно к 2025 году, считает аналитик, предлагая вернуться к вопросу через год.

Полина Смертина

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