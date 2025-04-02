Трап опустят в Сухуме

Между Россией и Абхазией откроют авиасообщение. С 1 мая аэропорт Сухума планирует принимать пассажирские рейсы. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Воздушная гавань была закрыта более 30 лет. Ее пропускная способность составляла до 5 тыс. пассажиров в сутки. Интерес к курортному направлению проявили три перевозчика, заявил глава Минтранса Роман Старовойт в феврале этого года. Первой рейсы запустит российская авиакомпания «ЮВТ Аэро».

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Между Сириусом в Краснодарском крае и Сухумом с 1 мая также начнет курсировать электричка. Чтобы вместить всех желающих отдохнуть в Абхазии, в расписании должно быть четыре-пять поездов ежедневно, считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «70% отелей Абхазии находятся около российской границы, это Гагра, Пицунда. Аэропорт при этом находится за Сухумом, в сторону грузинской границы, там расположено меньше 30% туристической инфраструктуры. К тому же билеты в Сухум будут дороже примерно на 30%, чем билеты в аэропорт Сочи. Никакого экономического смысла в полетах в Сухум нет.

Нужно просто больше поставить электричек из аэропорта в Адлере. В день должно ходить минимум четыре-пять "Ласточек" в Абхазию, сейчас их две. Так люди из любой части России будут прилетать в аэропорт Сочи и дальше добираться на электричке буквально в течение часа до отеля в Абхазии. Спрос на Абхазию большой, потому что мы видим резкое проседание спроса на Анапу (примерно минус 45%), Сочи при этом растет на 15%, а Крым и Абхазия на 25-26% по сравнению с прошлым годом».

Эксперты отмечают рост бронирований также в регионах Краснодарского края, которые выходят на Азовское побережье. Билеты на поезда южного направления можно купить за 60 и 90 суток до оправления. На начало июня в поездах в Сочи, например, доступны плацкартные места стоимостью менее 5 тыс. руб., в вагонах люкс-класса купе можно выкупить от 117 тыс. руб. В этом году бронировать ж/д билеты стали раньше обычного, говорит председатель «Союза пассажиров России» Кирилл Янков:

«С билетами на поезда в Крым ситуация не очень хорошая. Отдельные билеты есть, но если, например, пассажиры хотят целое купе или ехать на нижних местах, удается купить эти билеты только в самом начале продаж. Немного лучше ситуация с билетами в Анапу. В отличие от Крыма, куда едет "Гранд Сервис Экспресс", в Анапу ездит Федеральная пассажирская компания, и с билетами явно лучше, чем в прошлом году. Виной тому, возможно, ситуация на анапских пляжах, из-за которой спрос упал.

В Сочи ситуация другая, там работает аэропорт, летает много авиакомпаний, всегда можно улететь. Вопрос в том, за какую цену. Поскольку можно улететь, с билетами на поезда в Сочи тоже легче, чем в Крым. Что касается Абхазии, пока билеты на рейсы в аэропорт в Сухуме не продаются. Первоначально спрос на это направление не будет очень большой. Люди будут присматриваться».

Туроператоры дают позитивный прогноз на высокий сезон для южных курортов. Даже в пострадавшей от разлива мазута Анапе путешественники выберут санаторно-курортный отдых вместо отдыха на пляже. И отельеры выйдут в ноль, говорят эксперты.

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Юлия Савина