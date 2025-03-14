Абхазия вернулась в рекомендации

Минэкономразвития разрешило возобновить продажу туров в Абхазию. Ранее в пятницу, 14 марта, российский МИД также отменил рекомендацию воздержаться от поездок в частично признанную республику. Предостережения действовали с ноября 2024-го на фоне проходивших там протестов. Сейчас ситуация в Абхазии нормализовалась, пояснили власти. В марте там завершились президентские выборы. По их итогам главой республики был избран Бадра Гунба. После победы он побывал в Москве и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На этом фоне в четверг, 13 марта, снять ограничения на продажу путевок в регион призывали и в Российском союзе туриндустрии. Как писал “Ъ”, летом турпоток в Абхазию превышает 1,5 млн человек. В этот сезон абхазским отелям стоит ожидать даже большего количества гостей из России, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «В последнюю неделю ждали, что это случится, Минэк отменил эти ограничения. Мы видим, что уже на прошлой неделе туристы начали интересоваться направлением, вырос спрос. Мы ожидаем, что в ближайшее время и продажи вырастут на 20-30% по сравнению с временем, когда действовали ограничения.

В целом мы ожидаем, что Абхазия в этом году примет на 10-15% больше туристов. Это примерно 1,6-1,7 млн человек за летний сезон. Если смотреть распределение по месяцам: примерно 15% — это бронирования на апрель-май, равномерно лето забронировано по 20-22%, 15% в сентябре. Бронируют достаточно задолго до поездки. Пока ни Абхазия, ни Крым не стали выгодоприобретателями от анапских проблем.

Казалось бы, если Анапа не работает, туристы могли бы выбрать, например, Геленджик, Туапсинский район или Крым. Но пока мы не видим каких-то серьезных приростов на этих курортах.

Те туристы, с которыми мы разговаривали по телефону, говорят, что они не торопятся и ожидают скидок в Анапе. Эти ожидания во многом беспочвенные. Если ситуация в Анапе не разрешится, наверное, во второй половине мая они все-таки начнут бронировать соседние курорты. Анапские туристы приезжают в основном на автомобилях, а Абхазия все-таки достаточно далеко от Анапы».

В декабре Абхазия столкнулась с массовыми отключениями электричества. Кризис с энергоснабжением возник из-за низкого уровня воды на плотине Ингурской ГЭС. Россия по результатам встречи Путина с абхазским лидером Гунбой решила безвозмездно предоставить республике электроэнергию на период преодоления дефицита, до 15 апреля.

Но и на случай новой нестабильности абхазские отельеры успели подготовиться, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Запретов на поездки в Абхазию не было. Была некая "нерекомендация", поэтому, естественно, россияне в республику ездили. Другое дело, что там сейчас не сезон. Примерно 60% отелей закрыты с ноября, а в апреле они начнут открываться. Сейчас загрузка в Абхазии 55-57%. Естественно, начиная с апреля, с майских праздников, когда отели откроются, россияне поедут.

Но мы ждем и часть людей, которые не поедут в Анапу, она просела в продажах примерно на 45%. А разница в цене между Абхазией и Сочи примерно 30% на аналогичный отель. Мы в этом году ждем примерно 2,2-2,3 млн россиян. Если говорить о проблемах с электричеством, в крупных отелях электричества не было час-два, даже когда по всей Абхазии его не было. Во всех отелях, начиная от трех "звезд", стоят дизельные или бензиновые генераторы. Никто не хочет страдать из-за нехватки туристов.

Насколько я знаю, многие отельеры всю зиму активно эти генераторы скупали. В следующий раз, даже если будет некий блэкаут, то люди, которые живут в отелях, не пострадают».

Парламент Абхазии 13 марта принял закон о государственном бюджете на 2025 год. В министерстве финансов республики сообщили, что Россия за этот год предоставит ей помощь на 5,5 млрд руб.

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Александра Абанькова