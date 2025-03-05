Туристам открывают винные маршруты

Российские винодельни готовы принимать более 5 млн туристов в год. Это в два раза больше, чем сейчас, рассказали “Ъ FM” в Российском союзе туриндустрии. На данный момент у 300 организаций есть лицензии на производство вина, но только половина из них приглашают на экскурсии. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лишь 3% российских туроператоров занимаются организацией путешествий по винодельням. Это менее 80 компаний. Одна из главных сложностей направления — отсутствие прямого авиасообщения. Большинство винных маршрутов располагаются в Краснодарском крае и Крыму, чтобы туда добраться из отдаленных районов России, нужно передвигаться на нескольких видах транспорта.

При этом дорога может занять более суток. И большинство туристов вынуждены организовывать отдых сами, говорит заместитель председателя комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Попович: «Из 100% винных туристов, приезжающих на винодельни, 70% — это те, кто приезжают самостоятельно на автотранспорте. Связываются через сайты, заказывают. Предприятия их встречают, комплектуют группы, для них все там организуется, и лишь только 30% попадают на эти предприятия через туроператоров. Есть определенная сложность, и, к сожалению, пока еще туриндустрия не нащупала ту ниточку, потянув за которую, можно перетащить на себя этот поток людей».

Винный туризм необходим малым хозяйствам, которым сложно наладить дистрибуцию в торговые сети, отмечают игроки рынка. Однако посетители виноделен не могут там остановиться на ночь. Близлежащие же отели занимаются обслуживанием путешественников, которые прибыли для пляжного отдыха. Производители вынуждены возводить для гостей летние глэмпинги и выделять места для кэмпинга. Ведь капитальное строительство на землях, предназначенных для сельхозугодий, вне закона.

Помимо этого развитие направления тормозят дорогие кредиты, говорит вице-президент по туризму и специальным проектам «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова: «За последний год мы видим рост в районе 25%. Туристы выбирают маршрут с удобной инфраструктурой. Здесь, безусловно, есть определенные сложности. Высокая ключевая ставка в разы сокращает инвестиции в туризм и в инфраструктуру».

Среди туристов наибольшей популярностью пользуются так называемые винные дороги. Они позволяют познакомиться с работой разных хозяйств. Например, в Крыму маршрут включает десятки предприятий, среди которых заводы «Массандры», «Нового Света», «Инкермана», «Золотой балки».

Кроме того, в Севастополе есть отдельная дорога протяженностью 120 км. Она включает 40 хозяйств. В маршрут «Краснодарского края» вошло около 20 предприятий Кубани. Винный туризм также развивается в Дагестане, Ростовской области и Ставрополье. За последние несколько лет на рынке появились предложения разного ценового уровня, говорит руководитель винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий: «Интерес к таким поездкам растет, появляются все новые и новые туристические объекты. И за пару тысяч рублей можно посетить винодельню, а можно заказать себе VIP-тур: на эксклюзивных условиях вас отвезут на вертолете, все покажут, расскажут, напоят, накормят. Предложений масса для всех категорий посетителей. Музей вина и рестораны от винных брендов, винная лаборатория».

Вместе с тем винный туризм в зарубежных странах уже давно перешел из сферы маркетинга в отдельную область бизнеса. Лидер направления —Италия. В стране экскурсии предлагают 92% виноделен. Энотуризм составляет около 7% от их оборота.

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Ольга Крупеник