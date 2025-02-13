Бизнес к лидерству готов

На Неделях российского бизнеса РСПП промышленники и предприниматели выразили готовность включиться в нацпроекты технологического лидерства — эта модель экономического развития спроектирована властями в ответ на санкции и предусматривает ускоренное импортозамещение и создание в РФ технологий будущего. Однако треть предпринимателей пока не понимает задачи нацпроектов и свою роль в их реализации — при этом интерес к проектам существует и может объясняться концентрацией на них внушительной бюджетной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хотя бизнес о нацпроектах технологического лидерства знает мало, вся регуляторика для его участия, по словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, уже готова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Хотя бизнес о нацпроектах технологического лидерства знает мало, вся регуляторика для его участия, по словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, уже готова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В среду промышленники и предприниматели на форуме по импортозамещению в рамках проходящих сейчас Недель российского бизнеса пытались найти свое место в реализации продвигаемых властями проектов технологического лидерства. Проведенный накануне опрос РСПП показал, что бизнес пока не видит разницы между импортозамещением, технологической независимостью и технологическим лидерством. Треть не понимает, как может участвовать в реализации нацпроектов. «Во многом это объясняется тем, что полные паспорта нацпроектов еще не опубликованы, к разработке привлекался ограниченный круг заинтересованных организаций, в основном это потенциальные квалифицированные заказчики, головные исполнители и научно-образовательные учреждения, которых приглашают на стратегические сессии и на соответствующие обсуждения»,— объяснил глава РСПП Александр Шохин.

Напомним, в 2024 году появился закон «О технологической политике» — он должен стать базой для создания в РФ технологичной экономики и устранить разрыв между наукой и промышленностью. Согласно национальным целям развития, до 2030 года Россия должна войти в топ-10 стран по объему НИОКР, нарастить долю отечественных высокотехнологичных товаров и валовую добавленную стоимость в обработке. Для достижения цели запущены такие, в частности, нацпроекты, как «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Новые атомные и энергетические технологии», «Беспилотные авиационные системы».

Однако из-за санкционных рисков широкий доступ к содержанию нацпроектов ограничен. При этом, как сообщил на форуме первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, вся регуляторика для взаимодействия государства и бизнеса уже создана. В частности, речь идет и о расширении спроса на продукцию российских производителей за счет ограничения доступа иностранцев к закупкам государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ). Поставщики вскоре не смогут продавать иностранные товары под видом российских, критерием подтверждения отечественного происхождения станут конструкторская документация и производственные мощности. Также разрабатываются и запускаются 124 программы субсидиарной поддержки. Отметим, что проекты технологического лидерства уже обладают самым длинным бюджетным горизонтом — шесть лет. Вчера в ходе дискуссии выяснилось, что и бизнес, и Минпромторг этот срок считают недостаточным и рассчитывают на его удлинение до 12 лет.

Отмечено также, что, несмотря на многообразие субсидиарных программ, доступ к ним снизился. Причиной этого была названа реформа Минфина: с 2025 года ведомство усилило контроль за распределением госсубсидий и перевело отбор их получателей в ГИС «Электронный бюджет». Перевод в цифру позволит повысить эффективность бюджетных расходов на поддержку экономики на фоне растущих потребностей. Однако, по словам экспертов, единые правила исключают возможность многоэтапной экспертизы, внесения корректировок в материалы проекта на этапе подачи заявок, а казначейское сопровождение закроет доступ компаний к авансированию и возможности закупить технологическое оборудование.

По прозвучавшим на форуме высказываниям представителей бизнеса, для технологического лидерства потребуется стимулирующая денежно-кредитная политика, финансовые меры поддержки, стимулирование НИОКР, подготовка квалифицированных кадров, а также стыковка мер поддержки технологического лидерства и внешнеэкономической деятельности. Пока же бизнес отмечает нехватку свободных средств для выпуска высокотехнологичной продукции, риски потери разработок при коммерциализации и недостаточность спроса на продукцию из-за конкуренции с зарубежными поставщиками.

Диана Галиева