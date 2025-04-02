У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в 14:03 по времени UTC (17:03 мск) у побережья Японии. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Эпицентром подземных толчков была местность в 54 км от города Нисиноомоте, в котором проживают более 14 тыс. человек. Уточняется, что очаг располагался на глубине 26 км. Данных о пострадавших и об угрозе цунами не поступало.

Согласно докладу правительства Японии, возможное мощное землетрясение магнитудой до 9 у берегов Японии приведет к гибели 298 тыс. человек и сокращению ВВП страны вдвое. Эксперты оценивают как высокую вероятность землетрясения магнитудой 8–9 в Нанкайском подводном желобе, тянущемся вдоль юго-восточного побережья Японии, в ближайшие 100–150 лет. Подземные толчки такой силы могут вызвать множество цунами с высотой волны от 3 м.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания — гуманитарную помощь.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек. Также стало известно, что в числе пропавших при землетрясении — учитель из России.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».