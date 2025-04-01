Мегаземлетрясение у берегов Японии может унести жизни почти 300 тыс. человек

Мощное землетрясение магнитудой до 9 у берегов Японии приведет к гибели 298 тыс. человек и сокращению ВВП страны вдвое. Такие прогнозы сделаны в докладе правительства Японии, в котором эксперты раз в несколько лет уточняют размеры ущерба от возможного «мегаземлетрясения». Об этом сообщает Kyodo News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Эксперты оценивают как высокую вероятность землетрясения магнитудой 8–9 в Нанкайском подводном желобе, тянущемся вдоль юго-восточного побережья Японии, в ближайшие 100–150 лет. Подземные толчки такой силы могут вызвать множество цунами с высотой волны от 3 м. Число жертв потенциального «мегаземлетрясения» оценивается сейчас в 298 тыс., а в 2013 году эксперты называли цифру 323 тыс. Число эвакуированных также скорректировано — с 9,5 млн до 12,3 млн, что составляет 10% всего населения Японии. Оценку максимального числа полностью разрушенных зданий власти снизили до 2,35 млн с учетом значительных улучшений в строительстве сейсмоустойчивых конструкций. Экономический ущерб от удара стихии эксперты сейчас оценивают в ¥270,3 трлн ($1,8 трлн), это существенно выше предыдущей оценки ($1,4 трлн).

Землетрясения XXI века 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Два толчка магнитудой от 6,4 до 7,9 зафиксированы в районе города Мандалай с населением в 1,2 млн человек. Последствия ощутили в пяти соседних странах. В Таиланде введен режим ЧП, приостановлены торги на фондовой бирже, не работают школы и метро. Крупнейшие землетрясения за последние 25 лет — в фотогалерее и справке «Ъ». Читать далее

Алена Миклашевская