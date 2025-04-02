В Мьянме после землетрясения пропал учитель из России

Учитель из России пропал в Мандалае после землетрясения на Юго-Востоке Азии, сообщило издание Khit Thit Media. Мужчина работал в Мьянме в местной средней школе и жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения.

Как сообщает Khit Thit Media, россиянина зовут Майк (англоязычное сокращение от имени Михаил — «Ъ») Казанцев. Кроме него без вести пропали трое граждан ЮАР и один гражданин Филиппин. На месте разрушенного дома идет поисково-спасательная операция в ней принимают участие спасатели из Китая и местной пожарной службы.

Землетрясение в Мьянме магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Его эпицентр находился в 17 км от Мандалая. За первым толчком последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».