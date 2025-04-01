Европе стало мало газа

В Европе заговорили об увеличении импорта российского газа. Это происходит на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, отмечает Spiegel. По данным издания, в Брюсселе опасаются попасть в зависимость от американских поставок сжиженного природного газа. Якобы поэтому местные чиновники отложили публикацию плана по полному отказу от российского топлива к 2027 году. Средняя цена газа в Европе по итогам первого квартала 2024-го выросла более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Как следует из отчета лондонской биржи ICE, котировки достигли почти $500 за 1 тыс. кубометров. Тем временем министр иностранных дел Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что Белый дом и Кремль затронули вопрос восстановления «Северных потоков» в рамках обсуждения мирного урегулирования на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Насколько возможно, что Европа нарастит поставки российского топлива? Заместитель генерального директора фонда энергетической безопасности Алексей Гривач считает такое развитие событий вполне вероятным: «Естественно, часть европейского истеблишмента и бизнеса глубоко заинтересована в том, чтобы увеличить предложение газа и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке, снизить цены и краткосрочно, и долгосрочно, поскольку идет процесс мирного урегулирования, по крайней мере, поиск контуров этого будущего урегулирования ситуации на Украине. Соответственно, идут некие пробросы на этот счет в медийном пространстве, и, наверное, какие-то кулуарные переговорные процессы тоже имеют место».

По данным The Economist, сейчас российский газ занимает лишь 10% в структуре европейского импорта. В прошлом году этот показатель превысил 32 млрд кубометров. В основном энергоносители закупают Венгрия и Словакия. Именно эти страны будут прежде всего заинтересованы в увеличении объема поставок, уверен директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Первоочередной задачей будет хотя бы частичное восстановление украинского транзита в Словакию, Австрию и Венгрию, по крайней мере, эти три страны будут настаивать на этом. Другой вопрос: будут ли какие-то поставки, когда будут, в каком объеме будут поставки в Германию? Из Германии, соответственно, они могут уже расходиться в другие страны Северо-Западной Европы.

Общая дилемма выбора между российским трубопроводным газом и американским СПГ есть. Еще весной 2022 года на экспертном уровне в Европе довольно активно обсуждалась возможность новой зависимости от американского СПГ взамен российского газа. Ситуация не сильно изменилась за три года. США тоже недовольны Европой, потому что европейские компании уклоняются от заключения долгосрочных контрактов на 10-15 лет на покупку американского СПГ. Европейские компании не готовы на это, потому что они не понимают перспективы спроса даже через три-пять лет.

В 2021 году российские поставки составляли чуть больше 140 млрд кубометров в страны ЕС. Я думаю, что в самом оптимистичном сценарии потепления отношений можно восстановить поставки примерно до 50-60 млрд кубометров максимум. Я не вижу потенциала для большего объема просто в силу того, что рынок изменился, он стал меньше. Общая политика направлена против увеличения спроса и на его снижение. Кроме того, увеличились трубопроводные поставки из Норвегии, Азербайджана, прежде всего, это поставки СПГ».

Согласно исследованию Reksoft Consulting , в 2024-м экспорт сжиженного природного газа из России вырос год к году на 4% и достиг рекордных 33,5 млн тонн. Больше половины от этого объема пришлось на рынок Европы. Как стороны могут нарастить поставки газа? Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович отмечает сложности как в случае сжиженного, так и трубопроводного топлива: «Санкции против российского СПГ есть (его сейчас нельзя перегружать в портах Европейского союза), а вот против трубопроводного газа формальных санкций нет, но есть совокупность других сложностей, которые надо сначала решить. И в принципе сейчас сложно себе представить, чтобы, например, власти Польши или Германии вышли и сказали, мол, мы готовы с Россией снова вести бизнес в сфере газа, мы вернем отобранные активы.

Юридические и политические проблемы связаны с тем, что польское правительство в 2022 году национализировало без компенсации долю "Газпрома" в российско-польской компании Europol GAZ, которой принадлежит и которая управляет газопроводом "Ямал— Европа" на польской территории.

Но в случае достижения какого-то политического согласия между странами газопровод можно заново запустить. Есть еще одна неразрушенная нитка "Северного потока - 2". Для этого нужно политическое согласие со стороны Германии, чтобы Германия сертифицировала этот газопровод. Партии, которые сейчас, скорее всего, сформируют коалицию, пока выступают против такого рода решений. Поэтому вся шумиха, которая сейчас существует в европейской прессе, идет со стороны той части европейской элиты, которую можно назвать промышленными лоббистами и их ставленниками в политическом истеблишменте».

В конце февраля некоторые крупные компании на востоке Германии начали рассматривать возможность возвращения значительной доли российского газа. Как пишет Bloomberg, это произошло на фоне обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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Никита Путятин