Дональд Трамп давит на нефтяное

Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть. Он планирует снова поговорить с президентом Владимиром Путиным на этой неделе. Слова американского лидера передает телеканал NBC News. Трамп заявил о 25-процентных тарифах, если не будет заключена сделка о прекращении конфликта на Украине, и он поймет, что это вина Москвы. Глава Белого дома дал понять, что недоволен словами российского лидера о Владимире Зеленском и его идее о временном управлении на Украине. AFP отмечает, что Трамп, говоря о вторичных пошлинах на российскую нефть, может нацелиться на Китай и Индию. Как сообщает телеканал NBC, американский президент сказал, что ее покупатели не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.

Но и это политическая проблема, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Это общий стиль Трампа. Он всегда очень жестко ведет себя по отношению ко всем партнерам по переговорам, пытается их в определенной степени задавить, запугать.

Трамп также верен своему имперскому стилю: то, что положено Юпитеру, не положено быку. То есть он может говорить все что угодно о Зеленском, а вот другие участники переговоров должны вести себя по правилам. Но помимо этого есть и тактическая ситуация. Хотя прошло несколько встреч, конкретики все-таки мало. Приближается окончание его 100-дневного срока — это всегда Рубикон — пресса подсчитывает плюсы и минусы президентства, но, естественно, в случае Трампа никаких послаблений ему ожидать не приходится. Президенту США сейчас важна не конкретика, а достижение какого-то соглашения, о котором он может уже заявить официально, особенно, если оно все-таки будет положено на бумагу и скреплено подписями. Это позволит ему, как всегда, достаточно сильно преувеличивая свои заслуги, заявить о том, что он добился начала каких-то уже мирных переговоров».

Как отмечает Reuters, комментарии Трампа последовали за игрой в гольф с президентом Финляндии Александром Стуббом, который неожиданно приехал во Флориду. Он предложил американскому президенту установить крайний срок для прекращения огня между Россией и Украиной. По мнению финской стороны, это может быть 20 апреля. Чем ближе 100 дней Трампа — 29 апреля — тем выше риски новых санкций в отношении России, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов: «Инструмент, о котором говорит президент Трамп, пока что в отношении России никак не используется. Но, в целом, у американской администрации есть очень простая цель: добиться мирного урегулирования.

Если говорить о действующих санкциях, то, безусловно, ключевой негативной мерой остается SDN-лист США. В ближайший месяц нельзя исключать вероятности того, что он будет расширяться. Дисконт Urals к Brent также будет увеличиваться. И, соответственно, средняя цена Urals будет существенно ниже того уровня, который заложен в бюджете, $69,7 за баррель. Urals уже сейчас торгуется ниже ценового потолка. И если Тегеран идет на сделку с администрацией Трампа, Вашингтон снижает санкционное давление на Иран.

Это грозит развалом сделки ОПЕК+. Потому что если Иран выходит из-под санкций, то на мировом рынке появляется 2 млн баррелей в сутки легальной иранской нефти, которая будет доступна не только для Китая, но также для Европы и стран Южной и Восточной Азии».

Владимир Путин предложил ввести внешнее управление на Украине на прошлой неделе. По его мнению, администрация под эгидой ООН нужна, чтобы провести выборы. 30 марта в МИД РФ разъяснили механизм. Хотя бы одна из сторон должна направить письмо с просьбой о создании временной администрации в Совет безопасности ООН. В случае одобрения, генсек организации подготовит доклад с конкретными условиями, затем будет принято окончательное решение.

Но все это возможно только после сделки о прекращении огня, говорит член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Стороны в конфликте должны согласиться на такое внешнее управление. Генеральный секретарь ООН получает соответствующий мандат, отрабатываются конкретные детали. История знает несколько примеров. Потом все обычно завершалось проведением демократических выборов под международным наблюдением. У нас есть только один пример, если говорить об Украине: опыт наблюдателей ОБСЕ, соглашение "Минск-2", но и тогда было примерно 700 человек наблюдения за линией соприкосновения примерно в 400 км. К ним было много вопросов и со стороны Москвы, и со стороны Киева. Остался горький осадок . Кроме того, 700 человек на 400 км — это очень мало. Сейчас линия может растянуться и до 2 тыс. км.

Но все эти вопросы должны подниматься уже тогда, когда будут достигнуты какие-то договоренности. Вокруг этого и будет идти основная борьба».

Как пишет Economist, президент Украины Владимир Зеленский тем временем начал подготовку к выборам. Самым ранним сроком может стать июль, если договоренностей удастся достичь в апреле. Прежде журнал сообщал, что, если голосование пройдет сейчас, Зеленский одержит победу. Economist ссылается на опрос украинцев компанией Ipsos. Владимир Путин неоднократно упоминал, что считает Зеленского нелегитимным президентом, и поэтому у того нет права подписывать любые соглашения.

О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде 24-25 марта. Главными темами стали безопасность коммерческого судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине. Чуть позднее Кремль выпустил отдельное заявление. О чем еще договорились стороны — в подборке «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters США договорились с Россией Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов, находящихся в акватории Черного моря.

Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.

Разработать механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.

Восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции.

США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок.

США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира. США договорились с Украиной Содействовать обмену военнопленных и возвращению насильственно перемещенных детей.

Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Обеспечить безопасное судоходство.

Разработать соглашение президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.

США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира. Заявление Кремля Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, российских производителей и экспортеров продовольствия, ограничений на обслуживание судов под флагом РФ.

Задействованные в сельхозэкспорте российские банки должны быть обратно подключены к SWIFT.

Запрет ударов по энергетическим объектам России и Украины будет действовать 30 дней, считая от 18 марта.

Россия может выйти из договоренностей в случае несоблюдения одной из сторон. Обновлено в связи с публикацией заявления Кремля по итогам переговоров.

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Александра Абанькова