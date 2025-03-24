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Беспилотники ВСУ вновь атаковали НПС «Кропоткинская» КТК на Кубани

БПЛА 24 марта 2025 года около двух часов ночи атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Украинский ударный БПЛА был перехвачен в семи км от объекта международной энергетической инфраструктуры. Фрагменты сбитого беспилотника упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

Предыдущая атака Украины на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» была совершена 17 февраля 2025 года. На НПС ведутся восстановительные работы. Перекачка нефти по маршруту Тенгиз — Новороссийск проводится в обход НПС «Кропоткинская».

19 марта 2025 года атака БПЛА вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК в станице Кавказская Краснодарского края. Объект обеспечивал перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция трубопроводной системы КТК, расположена в Краснодарском крае. Площадь станции — 16,5 га, объем резервуарного парка — 140 тыс куб. м. Объект введен в эксплуатацию в 2002 году.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров международного консорциума есть представители компаний из США и Европы.

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