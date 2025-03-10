Прокачка нефти КТК по маршруту Тенгиз — Новороссийск в марте будет снижена

Прокачка нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по маршруту Тенгиз — Новороссийск будет снижена в марте. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме. В марте планируется уменьшить объем прокачки, однако это не критично для консорциума.

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», через которую шла транспортировка нефти, была остановлена после атаки БПЛА 17 февраля 2025 года. Работы по ее восстановлению займут полтора-два месяца. В связи с выведением НПС «Кропоткинская» из строя была запущена резервная линия по маршруту Тенгиз — Новороссийск. Однако объем прокачки в обход нефтеперекачивающей станции меньше, а в марте его планируют снизить еще.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что прокачка нефти из Казахстана на время восстановления НПС «Кропоткинкая» может снизиться на 30%. Также Казахстан проконсультировался с Украиной по поводу атаки БПЛА на станцию КТК.

Алена Воробьева